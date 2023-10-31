На ноже с места убийства екатеринбургских пенсионеров найдена ДНК полицейского

Нож стал одной из главных улик в громком убийстве (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге нашли мертвыми двух пенсионеров

На ноже, найденном на месте убийства 85-летних пенсионеров в Екатеринбурге, предположительно, обнаружена ДНК участкового Рудольфа Габтрахманова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. При этом в региональных управлениях СКР и МВД опровергли информацию.

«На месте убийства пенсионеров был найден нож. Им или другим орудием было совершено преступление, пока не установлено. Однако, по предварительным данным, на ноже обнаружена ДНК, которая принадлежит Рудольфу Габтрахманову», — сказал собеседник агентства.

При этом в свердловских управлениях СКР и МВД заявили, что информация о ДНК не соответствует действительности. «Единственно объективной и проверенной информацией является только та, которая исходит из официальных источников, в частности, от должностных лиц СК России и МВД», — подчеркнули в пресс-службе регионального управления СК.

Престарелые супруги были найдены убитыми на улице Новгородцевой 28 октября. На место преступления выезжал участковый Рудольф Габтрахманов. Известно, что из квартиры стариков пропали порядка пяти миллионов рублей, которые они хранили после продажи дома.

Позже в тот же день был найден мертвым сам участковый Габтрахманов. Было ли это самоубийство или убийство, сейчас выясняют следователи. Также сыщикам предстоит установить, существует ли взаимосвязь между этими двумя трагическими событиями.