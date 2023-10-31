31 октября 2023

В Свердловской области ищут человека, чтобы отдать ему 5 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги дожидаются своего обладателя в лотерейном центре (архивное фото) Фото:

Свердловский победитель лотереи «Рапидо» пока так и не оформил свой выигрыш. Уралец стал обладателем пяти миллионов рублей неделю назад, рассказали в «Столото».

«23 октября в 288640-м тираже государственной лотереи „Рапидо“ был разыгран суперприз — 5 000 000 рублей. Победитель еще не оформил выигрыш», — сообщили распространители всероссийских государственных лотерей.

Представители компании добавили, что в сентябре и октябре сразу четыре жителя Свердловской области выиграли суперпризы по пять миллионов рублей. Кроме последнего счастливца, остальные трое оформили выигрыши, отправив документы по почте.

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Свердловский победитель лотереи «Рапидо» пока так и не оформил свой выигрыш. Уралец стал обладателем пяти миллионов рублей неделю назад, рассказали в «Столото». «23 октября в 288640-м тираже государственной лотереи „Рапидо“ был разыгран суперприз — 5 000 000 рублей. Победитель еще не оформил выигрыш», — сообщили распространители всероссийских государственных лотерей. Представители компании добавили, что в сентябре и октябре сразу четыре жителя Свердловской области выиграли суперпризы по пять миллионов рублей. Кроме последнего счастливца, остальные трое оформили выигрыши, отправив документы по почте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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