В Свердловской области ищут человека, чтобы отдать ему 5 миллионов рублей

Деньги дожидаются своего обладателя в лотерейном центре (архивное фото)
Свердловский победитель лотереи «Рапидо» пока так и не оформил свой выигрыш. Уралец стал обладателем пяти миллионов рублей неделю назад, рассказали в «Столото».
«23 октября в 288640-м тираже государственной лотереи „Рапидо“ был разыгран суперприз — 5 000 000 рублей. Победитель еще не оформил выигрыш», — сообщили распространители всероссийских государственных лотерей.
Представители компании добавили, что в сентябре и октябре сразу четыре жителя Свердловской области выиграли суперпризы по пять миллионов рублей. Кроме последнего счастливца, остальные трое оформили выигрыши, отправив документы по почте.
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