В Свердловской области ищут двух человек, которые выиграли по 5 миллионов рублей

Призы дожидаются своих победителей в лотерейном центре (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уже четвертый по счету свердловчанин выиграл в лотерее пять миллионов рублей. Счастливец пока не обратился за своим призом, как и его предшественник, выигравший такую же сумму. Об этом URA.RU рассказали в «Столото».

«23 октября в 288640-м тираже государственной лотереи „Рапидо“ был разыгран суперприз — 5 000 000 рублей. Победителем стал житель Свердловской области, а билет был куплен в мобильном приложении „Столото“», — рассказали распространители всероссийских государственных лотерей.

Там добавили, что победитель еще не дал о себе знать и, возможно, пока не знает о своей удаче. Также в лотерейный центр до сих пор не обратился другой свердловчанин, выигравший пять миллионов 14 октября. «Просим всех участников лотерей от „Столото“ перепроверить свои билеты, не исключено, что именно вы оказались лотерейным миллионером», — добавили представители компании.

До этого еще двое жителей региона сумели выиграть по пять миллионов рублей. Один из них стал обладателем крупной суммы 16 сентября, другой — 30 сентября.