31 октября 2023

В Тюмени мужчина пытался силой посадить чужого ребенка в свою машину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Тюмень, ребенок, дети, мальчик, автомобили
Инцидент произошел в одном из дворов на улице Широтной Фото:

В Тюмени в одном из дворов на улице Широтной мужчина схватил на детской площадке чужого ребенка и силой пытался посадить его в свою машину. Об этом сообщает telegram-канал «Тюмень №1». Инцидент попал на камеры уличного видеонаблюдения.

«Вчера в районе 16 часов на Широтной неизвестный мужчина пытался силой посадить в свою машину 10-летнего мальчика. На помощь ребенку пришел мужчина, услышавший крик. Подбежавшим людям неизвестный сообщил, что в окна его квартиры какие-то подростки кидали снежки, в итоге схватил мирно играющего ребенка на детской площадке и пытался его куда-то увезти», — указано в сообщении telegram-канала «Тюмень №1».

В пресс-службе УМВД по Тюменской области агентству сообщили, что родители ребенка обратились в полицию. «В полицию поступило заявление от родителей. Личность мужчины установлена, проводится проверка. После установления всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

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В Тюмени в одном из дворов на улице Широтной мужчина схватил на детской площадке чужого ребенка и силой пытался посадить его в свою машину. Об этом сообщает telegram-канал «Тюмень №1». Инцидент попал на камеры уличного видеонаблюдения. «Вчера в районе 16 часов на Широтной неизвестный мужчина пытался силой посадить в свою машину 10-летнего мальчика. На помощь ребенку пришел мужчина, услышавший крик. Подбежавшим людям неизвестный сообщил, что в окна его квартиры какие-то подростки кидали снежки, в итоге схватил мирно играющего ребенка на детской площадке и пытался его куда-то увезти», — указано в сообщении telegram-канала «Тюмень №1». В пресс-службе УМВД по Тюменской области агентству сообщили, что родители ребенка обратились в полицию. «В полицию поступило заявление от родителей. Личность мужчины установлена, проводится проверка. После установления всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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