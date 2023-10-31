В Тюмени мужчина пытался силой посадить чужого ребенка в свою машину. Видео

01 ноября 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в одном из дворов на улице Широтной Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в одном из дворов на улице Широтной мужчина схватил на детской площадке чужого ребенка и силой пытался посадить его в свою машину. Об этом сообщает telegram-канал «Тюмень №1». Инцидент попал на камеры уличного видеонаблюдения. «Вчера в районе 16 часов на Широтной неизвестный мужчина пытался силой посадить в свою машину 10-летнего мальчика. На помощь ребенку пришел мужчина, услышавший крик. Подбежавшим людям неизвестный сообщил, что в окна его квартиры какие-то подростки кидали снежки, в итоге схватил мирно играющего ребенка на детской площадке и пытался его куда-то увезти», — указано в сообщении telegram-канала «Тюмень №1». В пресс-службе УМВД по Тюменской области агентству сообщили, что родители ребенка обратились в полицию. «В полицию поступило заявление от родителей. Личность мужчины установлена, проводится проверка. После установления всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В Тюмени в одном из дворов на улице Широтной мужчина схватил на детской площадке чужого ребенка и силой пытался посадить его в свою машину. Об этом сообщает telegram-канал «Тюмень №1». Инцидент попал на камеры уличного видеонаблюдения. «Вчера в районе 16 часов на Широтной неизвестный мужчина пытался силой посадить в свою машину 10-летнего мальчика. На помощь ребенку пришел мужчина, услышавший крик. Подбежавшим людям неизвестный сообщил, что в окна его квартиры какие-то подростки кидали снежки, в итоге схватил мирно играющего ребенка на детской площадке и пытался его куда-то увезти», — указано в сообщении telegram-канала «Тюмень №1». В пресс-службе УМВД по Тюменской области агентству сообщили, что родители ребенка обратились в полицию. «В полицию поступило заявление от родителей. Личность мужчины установлена, проводится проверка. После установления всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.