В Челябинске за последние три месяца резко выросли цены на жилье

В Челябинске за два последних месяца цены на квартиры выросли на 15%. Жилье в новостройках подорожало на 56 тысяч рублей за квадратный метр, на вторичном рынке — на 20 тысяч рублей за «квадрат», сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске c 11 августа 2023 года по 19 октября цены на квартиры выросли на 15%. На данный момент стоимость квартир в новостройках в среднем составляет 145 тысяч рублей за квадрат, на вторичном рынке — 85 800 тысяч рублей за квадратный метр», — следует из данный сайта Restate.
При этом, по данным сервиса на 19 октября 2023 года, разброс цен на новостройки и на вторичное жилье сравнялся. Минимальная стоимость квартир в городе составляет 2 млн 10 тысяч рублей, максимальная — 12 млн 700 тысяч рублей за объект.
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