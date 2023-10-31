В Челябинске за последние три месяца резко выросли цены на жилье

В Челябинске выросла стоимость квартир в новостройках и на вторичном рынке

01 ноября 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Новые квартиры подорожали на 56 тысяч рублей за квадратный метр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске за два последних месяца цены на квартиры выросли на 15%. Жилье в новостройках подорожало на 56 тысяч рублей за квадратный метр, на вторичном рынке — на 20 тысяч рублей за «квадрат», сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске c 11 августа 2023 года по 19 октября цены на квартиры выросли на 15%. На данный момент стоимость квартир в новостройках в среднем составляет 145 тысяч рублей за квадрат, на вторичном рынке — 85 800 тысяч рублей за квадратный метр», — следует из данный сайта Restate. При этом, по данным сервиса на 19 октября 2023 года, разброс цен на новостройки и на вторичное жилье сравнялся. Минимальная стоимость квартир в городе составляет 2 млн 10 тысяч рублей, максимальная — 12 млн 700 тысяч рублей за объект.

В Челябинске за два последних месяца цены на квартиры выросли на 15%. Жилье в новостройках подорожало на 56 тысяч рублей за квадратный метр, на вторичном рынке — на 20 тысяч рублей за «квадрат», сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске c 11 августа 2023 года по 19 октября цены на квартиры выросли на 15%. На данный момент стоимость квартир в новостройках в среднем составляет 145 тысяч рублей за квадрат, на вторичном рынке — 85 800 тысяч рублей за квадратный метр», — следует из данный сайта Restate. При этом, по данным сервиса на 19 октября 2023 года, разброс цен на новостройки и на вторичное жилье сравнялся. Минимальная стоимость квартир в городе составляет 2 млн 10 тысяч рублей, максимальная — 12 млн 700 тысяч рублей за объект.