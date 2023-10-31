31 октября 2023

В Челябинске за последние три месяца резко выросли цены на жилье

В Челябинске выросла стоимость квартир в новостройках и на вторичном рынке
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство РМК-Арены. Челябинск, недвижимость, новостройки, жилье, тополинка, микрорайон тополиная аллея
Новые квартиры подорожали на 56 тысяч рублей за квадратный метр Фото:

В Челябинске за два последних месяца цены на квартиры выросли на 15%. Жилье в новостройках подорожало на 56 тысяч рублей за квадратный метр, на вторичном рынке — на 20 тысяч рублей за «квадрат», сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске c 11 августа 2023 года по 19 октября цены на квартиры выросли на 15%. На данный момент стоимость квартир в новостройках в среднем составляет 145 тысяч рублей за квадрат, на вторичном рынке — 85 800 тысяч рублей за квадратный метр», — следует из данный сайта Restate.

При этом, по данным сервиса на 19 октября 2023 года, разброс цен на новостройки и на вторичное жилье сравнялся. Минимальная стоимость квартир в городе составляет 2 млн 10 тысяч рублей, максимальная — 12 млн 700 тысяч рублей за объект.

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В Челябинске за два последних месяца цены на квартиры выросли на 15%. Жилье в новостройках подорожало на 56 тысяч рублей за квадратный метр, на вторичном рынке — на 20 тысяч рублей за «квадрат», сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске c 11 августа 2023 года по 19 октября цены на квартиры выросли на 15%. На данный момент стоимость квартир в новостройках в среднем составляет 145 тысяч рублей за квадрат, на вторичном рынке — 85 800 тысяч рублей за квадратный метр», — следует из данный сайта Restate. При этом, по данным сервиса на 19 октября 2023 года, разброс цен на новостройки и на вторичное жилье сравнялся. Минимальная стоимость квартир в городе составляет 2 млн 10 тысяч рублей, максимальная — 12 млн 700 тысяч рублей за объект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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