Посол Израиля разнес ООН после слов о гибели женщин и детей в Газе

Посол Израиля Бен Цви опроверг данные ООН о погибших в Газе женщинах и детях

01 ноября 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Бен Цви уверен, что ООН делает выводы по погибшим, получая данные от ХАМАС Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Информация от ООН, что 70% погибших в секторе Газе — это дети и женщины, — неправильная. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви. «Я не думаю, что 70% погибших — это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные. У них же нет, у всех этих агентств, точных данных», — высказался Бен Цви в интервью РБК. Он добавил, что ООН получила данные от палестинского движения ХАМАС. По словам Бен Цви, их надо тщательно проверять. Посол Израиля сообщил, что армия его страны не наносит удары по гражданскому населению. Мирное население страдает из-за того, что ХАМАС использует жителей анклавы как живой щит, уверен Бен Цви. Израиль сожалеет о каждом погибшем гражданском, сказал посол.

Информация от ООН, что 70% погибших в секторе Газе — это дети и женщины, — неправильная. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви. «Я не думаю, что 70% погибших — это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные. У них же нет, у всех этих агентств, точных данных», — высказался Бен Цви в интервью РБК. Он добавил, что ООН получила данные от палестинского движения ХАМАС. По словам Бен Цви, их надо тщательно проверять. Посол Израиля сообщил, что армия его страны не наносит удары по гражданскому населению. Мирное население страдает из-за того, что ХАМАС использует жителей анклавы как живой щит, уверен Бен Цви. Израиль сожалеет о каждом погибшем гражданском, сказал посол.