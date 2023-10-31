31 октября 2023

Из тюменских аптек исчез важный антибиотик

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам фармацевтов, препарат пропадает из аптек не первый раз Фото:

Из тюменских аптек исчез антибактериальный препарат «Супракс Солютаб». Об этом URA.RU сообщили читатели, обратившиеся в редакцию. По их словам, лекарства нет в точках продаж, а фармацевты предлагают аналоги.

«Врач выписал препарат „Супракс Солютаб“, но предупредила, что его нужно будет искать, так как во многих аптеках его нет. Сказала, что аналоги работают хуже. В итоге мы обошли несколько аптек у себя в районе и нигде „Супракса“ не было. Пришлось все-таки взять аналог», — рассказала собеседница агентства.

Заведующая местной аптекой Олеся Шварц подтвердила корреспонденту URA.RU дефицит этого антибактериального препарата. Она сообщила, что у поставщиков его нет больше месяца. Тюменка добавила, что в прошлом году препарат уже исчезал с прилавков аптек, но весной ненадолго появился.

В сети аптек «Эконом» также подтвердили отсутствие препарата. В тюменской аптеке «Панацея» сообщили, что «Супракс Солютаб» находится в дефиците и его можно найти всего в нескольких аптеках по завышенной цене.

Препарат «Супракс Солютаб» назначают пациентам с аллергией на пенициллиновую группу антибактериальных препаратов. В составе «Супракса» действующее вещество — цефиксим, препарат производится в Италии.

URA.RU направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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Из тюменских аптек исчез антибактериальный препарат «Супракс Солютаб». Об этом URA.RU сообщили читатели, обратившиеся в редакцию. По их словам, лекарства нет в точках продаж, а фармацевты предлагают аналоги. «Врач выписал препарат „Супракс Солютаб“, но предупредила, что его нужно будет искать, так как во многих аптеках его нет. Сказала, что аналоги работают хуже. В итоге мы обошли несколько аптек у себя в районе и нигде „Супракса“ не было. Пришлось все-таки взять аналог», — рассказала собеседница агентства. Заведующая местной аптекой Олеся Шварц подтвердила корреспонденту URA.RU дефицит этого антибактериального препарата. Она сообщила, что у поставщиков его нет больше месяца. Тюменка добавила, что в прошлом году препарат уже исчезал с прилавков аптек, но весной ненадолго появился. В сети аптек «Эконом» также подтвердили отсутствие препарата. В тюменской аптеке «Панацея» сообщили, что «Супракс Солютаб» находится в дефиците и его можно найти всего в нескольких аптеках по завышенной цене. Препарат «Супракс Солютаб» назначают пациентам с аллергией на пенициллиновую группу антибактериальных препаратов. В составе «Супракса» действующее вещество — цефиксим, препарат производится в Италии. URA.RU направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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