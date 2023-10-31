31 октября 2023

В Екатеринбурге повар задушил двухлетнего ребенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В суде подозреваемый признал вину лишь частично (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге стартовал суд над 25-летним поваром из Березовского Романом Большаковым, который в мае задушил двухлетнюю дочку сожительницы. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда.

«В седьмом зале Свердловского областного суда началось первое заседание по повару Роману Большакову, которому вменяют убийство двухлетней девочки», — сообщил журналист агентства. Инцидент произошел 13 мая. Большаков находился в квартире сожительницы с ребенком. Подозреваемый пытался успокоить девочку, но не смог. Тогда он перекрыл ей рот и нос, чтобы не слышать плача. В итоге малышка умерла.

Свою вину Большаков признал лишь частично. Он не согласился с тем, что умышленно убил девочку, и отказался давать показания. В 2018 году мужчина уже был судим за угон машины и покушение на убийство.

Мама подозреваемого Елена Большакова на заседании рассказала, что ее сын всегда был спокойным, уравновешенным и не совершал импульсивных поступков. Также она отметила, что ее сын сотрудничает со следствием и привела пример из прошлого: «У Ромы было сотрясение мозга. Его избили за то, что он сдал друзей силовикам. Тогда он около месяца пролежал в больнице. <…> Рома не лживый человек, он говорит полицейским правду».

Девушка, у которой скончался ребенок, в суд не пришла. На заседании были ее родители. Отец девушки сказал, что она съехала из квартиры, где умерла ее дочь.

Роману Большакову 25 лет, он безработный
Роману Большакову 25 лет, он безработный
Фото:
Большакова обвиняют в убийстве двухлетней дочки его сожительницы
Большакова обвиняют в убийстве двухлетней дочки его сожительницы
Фото:
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В Екатеринбурге стартовал суд над 25-летним поваром из Березовского Романом Большаковым, который в мае задушил двухлетнюю дочку сожительницы. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда. «В седьмом зале Свердловского областного суда началось первое заседание по повару Роману Большакову, которому вменяют убийство двухлетней девочки», — сообщил журналист агентства. Инцидент произошел 13 мая. Большаков находился в квартире сожительницы с ребенком. Подозреваемый пытался успокоить девочку, но не смог. Тогда он перекрыл ей рот и нос, чтобы не слышать плача. В итоге малышка умерла. Свою вину Большаков признал лишь частично. Он не согласился с тем, что умышленно убил девочку, и отказался давать показания. В 2018 году мужчина уже был судим за угон машины и покушение на убийство. Мама подозреваемого Елена Большакова на заседании рассказала, что ее сын всегда был спокойным, уравновешенным и не совершал импульсивных поступков. Также она отметила, что ее сын сотрудничает со следствием и привела пример из прошлого: «У Ромы было сотрясение мозга. Его избили за то, что он сдал друзей силовикам. Тогда он около месяца пролежал в больнице. <…> Рома не лживый человек, он говорит полицейским правду». Девушка, у которой скончался ребенок, в суд не пришла. На заседании были ее родители. Отец девушки сказал, что она съехала из квартиры, где умерла ее дочь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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