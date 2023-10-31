Спецслужбы задержали замруководителя «Пермгорэлектротранса»

В Перми сотрудники силовых структур провели оперативные мероприятия в МУП «Пермгорэлектротранс». Во время них был задержан заместитель генерального директора муниципального предприятия по финансово-экономической деятельности Андрей Волосатых.
«В „Пермгорэлектротранс“ нежданно нагрянули силовики и даже задержали несколько сотрудников и изъяли документы. Задержали замгенерального директора предприятия Андрея Волосатых и, возможно, руководителей автобусного подразделения МУПа», — сообщил telegram-канал «Пермская ЭнZешка».
Пресс-служба мэрии Перми подтвердила URA.RU информацию о проведении оперативных мероприятий в «Пермгорэлектротрансе». Их проводят сотрудники регионального управления ФСБ. «На данный момент следственные органы проводят проверку. Предприятие оказывает полное содействие. Кадровые решения могут быть приняты по результатам следственных мероприятий», — сообщила пресс-служба мэрии.
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