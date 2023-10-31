31 октября 2023

Спецслужбы задержали замруководителя «Пермгорэлектротранса»

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальное учение "Рельеф-2017". Троицкий район Челябинской области, фсб, спецслужбы
Оперативные мероприятия в «Пермгорэлектротрансе» проводят сотрудники УФСБ Фото:

В Перми сотрудники силовых структур провели оперативные мероприятия в МУП «Пермгорэлектротранс». Во время них был задержан заместитель генерального директора муниципального предприятия по финансово-экономической деятельности Андрей Волосатых.

«В „Пермгорэлектротранс“ нежданно нагрянули силовики и даже задержали несколько сотрудников и изъяли документы. Задержали замгенерального директора предприятия Андрея Волосатых и, возможно, руководителей автобусного подразделения МУПа», — сообщил telegram-канал «Пермская ЭнZешка».

Пресс-служба мэрии Перми подтвердила URA.RU информацию о проведении оперативных мероприятий в «Пермгорэлектротрансе». Их проводят сотрудники регионального управления ФСБ. «На данный момент следственные органы проводят проверку. Предприятие оказывает полное содействие. Кадровые решения могут быть приняты по результатам следственных мероприятий», — сообщила пресс-служба мэрии.

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В Перми сотрудники силовых структур провели оперативные мероприятия в МУП «Пермгорэлектротранс». Во время них был задержан заместитель генерального директора муниципального предприятия по финансово-экономической деятельности Андрей Волосатых. «В „Пермгорэлектротранс“ нежданно нагрянули силовики и даже задержали несколько сотрудников и изъяли документы. Задержали замгенерального директора предприятия Андрея Волосатых и, возможно, руководителей автобусного подразделения МУПа», — сообщил telegram-канал «Пермская ЭнZешка». Пресс-служба мэрии Перми подтвердила URA.RU информацию о проведении оперативных мероприятий в «Пермгорэлектротрансе». Их проводят сотрудники регионального управления ФСБ. «На данный момент следственные органы проводят проверку. Предприятие оказывает полное содействие. Кадровые решения могут быть приняты по результатам следственных мероприятий», — сообщила пресс-служба мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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