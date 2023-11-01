В челябинский детсад привезли масло неизвестного происхождения

В детский сад Троицка (Челябинская область) завезли сливочное масло неизвестного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«При анализе установлено, что производственный сертификат на масло аннулирован, сопроводительные документы стали недействительными. Несмотря на это, восемь килограммов масла было направлено в детсад Троицка», — сообщили в надзорном ведомстве.
В ведомстве отметили, что причиной стала ошибка ветврача. Он оформил документы, по которым масло направили в соцучреждения. В Троицк продукт попал от поставщика из Челябинска, но произведено масло было в Тульской области. Россельхознадзор объявил предостережение челябинской площадке, которую обслуживал ветврач.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.