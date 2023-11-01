В челябинский детсад привезли масло неизвестного происхождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Освящение куличей на хлебзаводе Абсолют. Тюмень, масло, масло сливочное
Масло в детсад отправили после того, как сертификат на него стал недействительным Фото:

В детский сад Троицка (Челябинская область) завезли сливочное масло неизвестного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«При анализе установлено, что производственный сертификат на масло аннулирован, сопроводительные документы стали недействительными. Несмотря на это, восемь килограммов масла было направлено в детсад Троицка», — сообщили в надзорном ведомстве.

В ведомстве отметили, что причиной стала ошибка ветврача. Он оформил документы, по которым масло направили в соцучреждения. В Троицк продукт попал от поставщика из Челябинска, но произведено масло было в Тульской области. Россельхознадзор объявил предостережение челябинской площадке, которую обслуживал ветврач.

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В детский сад Троицка (Челябинская область) завезли сливочное масло неизвестного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «При анализе установлено, что производственный сертификат на масло аннулирован, сопроводительные документы стали недействительными. Несмотря на это, восемь килограммов масла было направлено в детсад Троицка», — сообщили в надзорном ведомстве. В ведомстве отметили, что причиной стала ошибка ветврача. Он оформил документы, по которым масло направили в соцучреждения. В Троицк продукт попал от поставщика из Челябинска, но произведено масло было в Тульской области. Россельхознадзор объявил предостережение челябинской площадке, которую обслуживал ветврач.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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