В челябинский детсад привезли масло неизвестного происхождения

01 ноября 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Масло в детсад отправили после того, как сертификат на него стал недействительным Фото: Денис Моргунов © URA.RU В детский сад Троицка (Челябинская область) завезли сливочное масло неизвестного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «При анализе установлено, что производственный сертификат на масло аннулирован, сопроводительные документы стали недействительными. Несмотря на это, восемь килограммов масла было направлено в детсад Троицка», — сообщили в надзорном ведомстве. В ведомстве отметили, что причиной стала ошибка ветврача. Он оформил документы, по которым масло направили в соцучреждения. В Троицк продукт попал от поставщика из Челябинска, но произведено масло было в Тульской области. Россельхознадзор объявил предостережение челябинской площадке, которую обслуживал ветврач.

В детский сад Троицка (Челябинская область) завезли сливочное масло неизвестного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «При анализе установлено, что производственный сертификат на масло аннулирован, сопроводительные документы стали недействительными. Несмотря на это, восемь килограммов масла было направлено в детсад Троицка», — сообщили в надзорном ведомстве. В ведомстве отметили, что причиной стала ошибка ветврача. Он оформил документы, по которым масло направили в соцучреждения. В Троицк продукт попал от поставщика из Челябинска, но произведено масло было в Тульской области. Россельхознадзор объявил предостережение челябинской площадке, которую обслуживал ветврач.