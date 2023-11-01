В Екатеринбурге задержали грабителя, который раздел и связал девушку. Фото

01 ноября 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Мужчина под предлогом ролевых игр связал девушку, а затем обокрал (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге силовики поймали 37-летнего жителя Тюмени, который по время ролевых игр раздел, связал и ограбил девушку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Задержанный тюменец под предлогом игры привязал 36-летнюю екатеринбурженку к кровати, затем избил ее и украл 200 тысяч рублей. 31 октября злоумышленник был задержан на территории Кировского района Екатеринбурга. Его поместили под стражу», — говорится в сообщении ведомства. Против мужчины завели уголовное дело. Мужчина уже был судим за кражу, незаконный оборот оружия и побег из мест лишения свободы. По данным полицейских, подозреваемый знакомился с девушками через соцсети, потом приезжал к ним домой, связывал их и воровал ценные вещи. Силовики ищут других пострадавших от действий тюменца. Обратиться в полицию можно по номеру +7 (343) 356-42-04 или 102 (02). Мужчине 37 лет, он из Тюмени Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу Силовики ищут других жертв подозреваемого Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге силовики поймали 37-летнего жителя Тюмени, который по время ролевых игр раздел, связал и ограбил девушку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Задержанный тюменец под предлогом игры привязал 36-летнюю екатеринбурженку к кровати, затем избил ее и украл 200 тысяч рублей. 31 октября злоумышленник был задержан на территории Кировского района Екатеринбурга. Его поместили под стражу», — говорится в сообщении ведомства. Против мужчины завели уголовное дело. Мужчина уже был судим за кражу, незаконный оборот оружия и побег из мест лишения свободы. По данным полицейских, подозреваемый знакомился с девушками через соцсети, потом приезжал к ним домой, связывал их и воровал ценные вещи. Силовики ищут других пострадавших от действий тюменца. Обратиться в полицию можно по номеру +7 (343) 356-42-04 или 102 (02).