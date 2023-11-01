В Екатеринбурге задержали грабителя, который раздел и связал девушку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Многофункциональный комплекс «Башня Исеть». Екатеринбург, отель, кровать, номер отеля, гостиница, апартаменты, интерьер, спальня, жилье, подушки, сон, аренда квартиры
Мужчина под предлогом ролевых игр связал девушку, а затем обокрал (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге силовики поймали 37-летнего жителя Тюмени, который по время ролевых игр раздел, связал и ограбил девушку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Задержанный тюменец под предлогом игры привязал 36-летнюю екатеринбурженку к кровати, затем избил ее и украл 200 тысяч рублей. 31 октября злоумышленник был задержан на территории Кировского района Екатеринбурга. Его поместили под стражу», — говорится в сообщении ведомства. Против мужчины завели уголовное дело.

Мужчина уже был судим за кражу, незаконный оборот оружия и побег из мест лишения свободы. По данным полицейских, подозреваемый знакомился с девушками через соцсети, потом приезжал к ним домой, связывал их и воровал ценные вещи. Силовики ищут других пострадавших от действий тюменца. Обратиться в полицию можно по номеру +7 (343) 356-42-04 или 102 (02).

Мужчине 37 лет, он из Тюмени
Мужчине 37 лет, он из Тюмени
Фото:
Силовики ищут других жертв подозреваемого
Силовики ищут других жертв подозреваемого
Фото:

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге силовики поймали 37-летнего жителя Тюмени, который по время ролевых игр раздел, связал и ограбил девушку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Задержанный тюменец под предлогом игры привязал 36-летнюю екатеринбурженку к кровати, затем избил ее и украл 200 тысяч рублей. 31 октября злоумышленник был задержан на территории Кировского района Екатеринбурга. Его поместили под стражу», — говорится в сообщении ведомства. Против мужчины завели уголовное дело. Мужчина уже был судим за кражу, незаконный оборот оружия и побег из мест лишения свободы. По данным полицейских, подозреваемый знакомился с девушками через соцсети, потом приезжал к ним домой, связывал их и воровал ценные вещи. Силовики ищут других пострадавших от действий тюменца. Обратиться в полицию можно по номеру +7 (343) 356-42-04 или 102 (02).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...