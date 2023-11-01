Вучич распустил парламент Сербии

Глава Сербии Вучич распустил парламент
Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент. Он назначил досрочное голосование на 17 декабря. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Президент Сербии Александр Вучич в среду распустил парламент и назначил 17 декабря датой досрочного голосования в законодательных органах и местных выборов в ряде муниципалитетов», — говорится в
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