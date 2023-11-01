Вучич распустил парламент Сербии

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НАТО. Москва. stock, stock, Александр Вучич
Глава Сербии Вучич распустил парламент Фото:

Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент. Он назначил досрочное голосование на 17 декабря. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Президент Сербии Александр Вучич в среду распустил парламент и назначил 17 декабря датой досрочного голосования в законодательных органах и местных выборов в ряде муниципалитетов», — говорится в материале. Кроме того, 17 декабря будет проходить досрочное голосование на местных выборах в ряде муниципалитетов, в том числе в столице республики Белграде.

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Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент. Он назначил досрочное голосование на 17 декабря. Об этом сообщает агентство Reuters. «Президент Сербии Александр Вучич в среду распустил парламент и назначил 17 декабря датой досрочного голосования в законодательных органах и местных выборов в ряде муниципалитетов», — говорится в материале. Кроме того, 17 декабря будет проходить досрочное голосование на местных выборах в ряде муниципалитетов, в том числе в столице республики Белграде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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