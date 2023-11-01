Песков: Фридман — не олигарх, а предприниматель

Фридман не олигарх, а предприниматель
Предприниматели иногда уезжают из страны, иногда в нее возвращаются, но родина у них одна. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об олигархе Михаиле Фридмане.
«Фридман не олигарх, а предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен. Есть и бизнесмены меньше, которые то уезжают за границу, то возвращаются. Это нормальный процесс. Граждане России ездят по всему миру, но родина у них одна», — заявил Песков.
Михаил Фридман уехал из России в Великобританию, а затем в Израиль. После начала конфликта на Ближнем Востоке он вернулся в Россию.
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