Песков: Фридман — не олигарх, а предприниматель

01 ноября 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Фридман не олигарх, а предприниматель Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предприниматели иногда уезжают из страны, иногда в нее возвращаются, но родина у них одна. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об олигархе Михаиле Фридмане. «Фридман не олигарх, а предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен. Есть и бизнесмены меньше, которые то уезжают за границу, то возвращаются. Это нормальный процесс. Граждане России ездят по всему миру, но родина у них одна», — заявил Песков. Михаил Фридман уехал из России в Великобританию, а затем в Израиль. После начала конфликта на Ближнем Востоке он вернулся в Россию.

Предприниматели иногда уезжают из страны, иногда в нее возвращаются, но родина у них одна. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об олигархе Михаиле Фридмане. «Фридман не олигарх, а предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен. Есть и бизнесмены меньше, которые то уезжают за границу, то возвращаются. Это нормальный процесс. Граждане России ездят по всему миру, но родина у них одна», — заявил Песков. Михаил Фридман уехал из России в Великобританию, а затем в Израиль. После начала конфликта на Ближнем Востоке он вернулся в Россию.