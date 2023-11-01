Песков: Фридман — не олигарх, а предприниматель

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Фридман не олигарх, а предприниматель Фото:

Предприниматели иногда уезжают из страны, иногда в нее возвращаются, но родина у них одна. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об олигархе Михаиле Фридмане.

«Фридман не олигарх, а предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен. Есть и бизнесмены меньше, которые то уезжают за границу, то возвращаются. Это нормальный процесс. Граждане России ездят по всему миру, но родина у них одна», — заявил Песков.

Михаил Фридман уехал из России в Великобританию, а затем в Израиль. После начала конфликта на Ближнем Востоке он вернулся в Россию.

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Предприниматели иногда уезжают из страны, иногда в нее возвращаются, но родина у них одна. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об олигархе Михаиле Фридмане. «Фридман не олигарх, а предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен. Есть и бизнесмены меньше, которые то уезжают за границу, то возвращаются. Это нормальный процесс. Граждане России ездят по всему миру, но родина у них одна», — заявил Песков. Михаил Фридман уехал из России в Великобританию, а затем в Израиль. После начала конфликта на Ближнем Востоке он вернулся в Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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