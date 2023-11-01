Бюджет Челябинской области внесен на рассмотрение депутатов заксобрания

После внесения проекта бюджета губернатором Алексеем Текслером документ рассмотрят депутаты областного заксобрания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер внес на рассмотрение заксобрания региона проект областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Об этом URA.RU сообщили 1 ноября в пресс-службе губернатора.

«Экономика Челябинской области продолжает демонстрировать устойчивость и развивается, в том числе благодаря федеральным и региональным мерам государственной поддержки. Но самое главное заключается в том, что поступательный рост экономики позволяет, как и прежде, сохранять социальную направленность бюджета области. Доля расходов социального характера в общем объеме расходов составит более 70%», — охарактеризовал документ глава региона.

Текслер отметил, что бюджет предстоящего трехлетнего периода сформирован в условиях устойчивого преодоления влияния геополитической ситуации на региональную экономику. Несмотря на это, стабильный рост фиксируется по всем основным бюджетообразующим показателям.

Бюджет на 2024 год предусматривает сохранение уровня расходных обязательств области по всем первоочередным и социально значимым направлениям с учетом индексации социальных мер поддержки граждан и курс на развитие региона — в первую очередь, за счет сохранения расходов инвестиционного характера. Особое внимание уделяется всесторонней поддержке участников СВО и восстановлению и ремонту социальной, жилищной, коммунальной, дорожной инфраструктуры на подшефных территориях в ДНР, а также отправка гуманитарной помощи.

Также будет продолжена реализация инфраструктурных проектов в здравоохранении, образовании, сферах культуры и спорта. Сохранится поддержка реального сектора экономики, помощь инвесторам и аграриям. Продолжится развитие туристического потенциала региона, развитие муниципальных образований области с акцентом на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, газификацию, благоустройство и создание комфортной среды.