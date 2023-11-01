Муфтий Татарстана оправдал действия протестующих в Махачкале

Следует проявить снисхождение по отношению к участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы, так как они были спровоцированы западными спецслужбами. Такое мнение выразил председатель духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин.
«К участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы следует проявить снисхождение», — написал Самигуллин в своем telegram-канале. Он добавил, что их действия были спровоцированы внешними силами, включая западные спецслужбы.
В аэропорту Махачкалы 29 октября произошли беспорядки. Сотни людей пришли встречать рейс из Израиля, которые выкрикивали антисемитские лозунги. Более 50 человек были задержаны, в то время как ранее сообщалось о 15 арестованных. В данный момент эксперты в аэропорту занимаются оценкой ущерба, нанесенного погромами, сообщил депутат Госдумы Хизри Абакаров. Подсчитанная сумма ущерба на данный момент составляет 285 миллионов рублей, передает A42.
Следует проявить снисхождение по отношению к участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы, так как они были спровоцированы западными спецслужбами. Такое мнение выразил председатель духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин. «К участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы следует проявить снисхождение», — написал Самигуллин в своем telegram-канале. Он добавил, что их действия были спровоцированы внешними силами, включая западные спецслужбы. В аэропорту Махачкалы 29 октября произошли беспорядки. Сотни людей пришли встречать рейс из Израиля, которые выкрикивали антисемитские лозунги. Более 50 человек были задержаны, в то время как ранее сообщалось о 15 арестованных. В данный момент эксперты в аэропорту занимаются оценкой ущерба, нанесенного погромами, сообщил депутат Госдумы Хизри Абакаров. Подсчитанная сумма ущерба на данный момент составляет 285 миллионов рублей, передает A42.