Муфтий Татарстана оправдал действия протестующих в Махачкале

Муфтий Татарстана Самигуллин: беспорядки в Махачкале были спровоцированы Западом
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Визит в Югру Верховного муфтия Сирии Ахмада Бадр эд-Дин Хассуна, Сургут, мечеть, ислам, религия, мусульмане, вера, молитва
Муфтий Камиль Самигуллин призвал к снисхождению к протестующим в Махачкале Фото:
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Протесты в аэропорту Махачкалы

Следует проявить снисхождение по отношению к участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы, так как они были спровоцированы западными спецслужбами. Такое мнение выразил председатель духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин.

«К участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы следует проявить снисхождение», — написал Самигуллин в своем telegram-канале. Он добавил, что их действия были спровоцированы внешними силами, включая западные спецслужбы.

В аэропорту Махачкалы 29 октября произошли беспорядки. Сотни людей пришли встречать рейс из Израиля, которые выкрикивали антисемитские лозунги. Более 50 человек были задержаны, в то время как ранее сообщалось о 15 арестованных. В данный момент эксперты в аэропорту занимаются оценкой ущерба, нанесенного погромами, сообщил депутат Госдумы Хизри Абакаров. Подсчитанная сумма ущерба на данный момент составляет 285 миллионов рублей, передает A42.

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Следует проявить снисхождение по отношению к участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы, так как они были спровоцированы западными спецслужбами. Такое мнение выразил председатель духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин. «К участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы следует проявить снисхождение», — написал Самигуллин в своем telegram-канале. Он добавил, что их действия были спровоцированы внешними силами, включая западные спецслужбы. В аэропорту Махачкалы 29 октября произошли беспорядки. Сотни людей пришли встречать рейс из Израиля, которые выкрикивали антисемитские лозунги. Более 50 человек были задержаны, в то время как ранее сообщалось о 15 арестованных. В данный момент эксперты в аэропорту занимаются оценкой ущерба, нанесенного погромами, сообщил депутат Госдумы Хизри Абакаров. Подсчитанная сумма ущерба на данный момент составляет 285 миллионов рублей, передает A42.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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