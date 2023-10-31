В районе ХМАО озвучили новые сроки сдачи лыжной базы

Лыжную базу в Нижневартовском районе планируют запустить в 2024 году

01 ноября 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

В 2024 году новую лыжную базу Ваховска введут в эксплуатацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лыжную базу в Ваховске (Нижневартовский район) планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. На данный момент объект готов более чем на 40%. Публикация об этом появилась в telegram-канале «Нижневартовский район официально». «Лыжная база в Ваховске достроена более, чем на 40%. Ввести в эксплуатацию объект планируют в 2024 году. Новая современная трасса позволит собирать до 200 лыжников и проводить соревнования как районного, так и межрегионального масштаба», — сообщается в публикации. На базе планируется установка полноценного освещения по всему периметру трасс. Кроме того, система проката инвентаря даст возможность всем желающим освоить лыжи. Ранее URA.RU рассказывало о том, что ввести в эксплуатацию лыжную базу в Ваховске планировали в декабре 2023 года. Власти Нижневартовского района заверили, что самые трудоемкие работы уже выполнены.

Лыжную базу в Ваховске (Нижневартовский район) планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. На данный момент объект готов более чем на 40%. Публикация об этом появилась в telegram-канале «Нижневартовский район официально». «Лыжная база в Ваховске достроена более, чем на 40%. Ввести в эксплуатацию объект планируют в 2024 году. Новая современная трасса позволит собирать до 200 лыжников и проводить соревнования как районного, так и межрегионального масштаба», — сообщается в публикации. На базе планируется установка полноценного освещения по всему периметру трасс. Кроме того, система проката инвентаря даст возможность всем желающим освоить лыжи. Ранее URA.RU рассказывало о том, что ввести в эксплуатацию лыжную базу в Ваховске планировали в декабре 2023 года. Власти Нижневартовского района заверили, что самые трудоемкие работы уже выполнены.