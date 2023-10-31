31 октября 2023

В районе ХМАО озвучили новые сроки сдачи лыжной базы

Лыжную базу в Нижневартовском районе планируют запустить в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году новую лыжную базу Ваховска введут в эксплуатацию Фото:

Лыжную базу в Ваховске (Нижневартовский район) планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. На данный момент объект готов более чем на 40%. Публикация об этом появилась в telegram-канале «Нижневартовский район официально».

«Лыжная база в Ваховске достроена более, чем на 40%. Ввести в эксплуатацию объект планируют в 2024 году. Новая современная трасса позволит собирать до 200 лыжников и проводить соревнования как районного, так и межрегионального масштаба», — сообщается в публикации.

На базе планируется установка полноценного освещения по всему периметру трасс. Кроме того, система проката инвентаря даст возможность всем желающим освоить лыжи.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что ввести в эксплуатацию лыжную базу в Ваховске планировали в декабре 2023 года. Власти Нижневартовского района заверили, что самые трудоемкие работы уже выполнены.

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Лыжную базу в Ваховске (Нижневартовский район) планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. На данный момент объект готов более чем на 40%. Публикация об этом появилась в telegram-канале «Нижневартовский район официально». «Лыжная база в Ваховске достроена более, чем на 40%. Ввести в эксплуатацию объект планируют в 2024 году. Новая современная трасса позволит собирать до 200 лыжников и проводить соревнования как районного, так и межрегионального масштаба», — сообщается в публикации. На базе планируется установка полноценного освещения по всему периметру трасс. Кроме того, система проката инвентаря даст возможность всем желающим освоить лыжи. Ранее URA.RU рассказывало о том, что ввести в эксплуатацию лыжную базу в Ваховске планировали в декабре 2023 года. Власти Нижневартовского района заверили, что самые трудоемкие работы уже выполнены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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