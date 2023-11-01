АО «Транснефть — Сибирь» выиграло суд у крупного тюменского потребителя тепла

В суде за два года рассмотрели четыре иска «Транснефть — Сибири» в адрес ООО «Тавда-Уют» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменская «дочка» «Транснефти» судится по гражданским искам со скандальной коммунальной компанией, работающей в Нижнетавдинском районе Тюменской области. ООО «Тавда-Уют» потребляет тепловую энергию, которую вырабатывает «Транснефть», но регулярно не исполняет обязательства по платежам. Очередная судебная тяжба закончилась победой нефтеперекачивающего гиганта, сообщает электронная картотека арбитражных дел.

«Дело № А70-17155/2023, истец — АО „Транснефть — Сибирь“, ответчик — ООО „Тавда-Уют“. Дело рассмотрено арбитражным судом Тюменской области. Решением суда ответчик обязан оплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по оплате тепловой энергии», — говорится в резолютивной части решения суда.

По данным системы СБИС, «Тавда-Уют» в 2023 году погрязла в судебных тяжбах, общая стоимость которых превышает 18 миллионов рублей. Подавляющее большинство исков в адрес коммунальной компании поступило от энергосбытовой компании, два иска — от АО «Транснефть — Сибирь», еще один выставила прокуратура Тюменской области. На данный момент, как сообщает СБИС, «Тавда-Уют» имеет высокий риск задержки платежей, а обязательства в балансе компании составляют 138%.

Ранее URA.RU рассказало о том, что тюменская дочка «Транснефти» пытается заработать на старой технике. На продажу компания выставила различные тяжелые машины с солидным пробегом.