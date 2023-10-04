Тюменская дочка «Транснефти» избавляется от старой техники. Скрин

АО «Транснефть — Сибирь» массово распродает движимое имущество

05 октября 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

АО «Транснефть — Сибирь» выставило на продажу больше 50 различных машин, кранов и прицепов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменская дочка ПАО «Транснефть» хочет выручить за 54 единицы старой техники больше 81 млн рублей. Информация об аукционах по продаже движимого имущества, принадлежащего «Транснефть — Сибири» размещена на площадке «Сбербанк АСТ». «Лоты с различными номерами, с разной стартовой ценой. Во всех случая продавец — АО „Транснефть — Сибирь“, во всех случаях продается движимое имущество. Заявки по всем торгам принимаются до 20 октября», — сообщает платформа. Вся техника была в использовании, имеет приличную наработку как по пробегам, так и по машино-часам. Возраст техники разный, в среднем составляет от 10 до 15 лет. Самым дорогим лотом является лот по аукциону № SBR043-2310040095.55. Покупателям предлагают за восемь миллионов приобрести седельный тягач IVECO 2012 года выпуска с наработкой в 454 тысячи километров. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени определили подрядчика, который займется безопасностью местного автовокзала. Процедуру провели в виде муниципальных торгов. Скрин — «Сбербанк АСТ», utp.sberbank-ast.ru

Тюменская дочка ПАО «Транснефть» хочет выручить за 54 единицы старой техники больше 81 млн рублей. Информация об аукционах по продаже движимого имущества, принадлежащего «Транснефть — Сибири» размещена на площадке «Сбербанк АСТ». «Лоты с различными номерами, с разной стартовой ценой. Во всех случая продавец — АО „Транснефть — Сибирь“, во всех случаях продается движимое имущество. Заявки по всем торгам принимаются до 20 октября», — сообщает платформа. Вся техника была в использовании, имеет приличную наработку как по пробегам, так и по машино-часам. Возраст техники разный, в среднем составляет от 10 до 15 лет. Самым дорогим лотом является лот по аукциону № SBR043-2310040095.55. Покупателям предлагают за восемь миллионов приобрести седельный тягач IVECO 2012 года выпуска с наработкой в 454 тысячи километров. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени определили подрядчика, который займется безопасностью местного автовокзала. Процедуру провели в виде муниципальных торгов.