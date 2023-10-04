04 октября 2023

Тюменская дочка «Транснефти» избавляется от старой техники. Скрин

АО «Транснефть — Сибирь» массово распродает движимое имущество
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский компрессорный завод. Челябинск, транснефть, компрессорная установка
АО «Транснефть — Сибирь» выставило на продажу больше 50 различных машин, кранов и прицепов Фото:

Тюменская дочка ПАО «Транснефть» хочет выручить за 54 единицы старой техники больше 81 млн рублей. Информация об аукционах по продаже движимого имущества, принадлежащего «Транснефть — Сибири» размещена на площадке «Сбербанк АСТ».

«Лоты с различными номерами, с разной стартовой ценой. Во всех случая продавец — АО „Транснефть — Сибирь“, во всех случаях продается движимое имущество. Заявки по всем торгам принимаются до 20 октября», — сообщает платформа.

Вся техника была в использовании, имеет приличную наработку как по пробегам, так и по машино-часам. Возраст техники разный, в среднем составляет от 10 до 15 лет. Самым дорогим лотом является лот по аукциону № SBR043-2310040095.55. Покупателям предлагают за восемь миллионов приобрести седельный тягач IVECO 2012 года выпуска с наработкой в 454 тысячи километров.

Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени определили подрядчика, который займется безопасностью местного автовокзала. Процедуру провели в виде муниципальных торгов.

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Тюменская дочка ПАО «Транснефть» хочет выручить за 54 единицы старой техники больше 81 млн рублей. Информация об аукционах по продаже движимого имущества, принадлежащего «Транснефть — Сибири» размещена на площадке «Сбербанк АСТ». «Лоты с различными номерами, с разной стартовой ценой. Во всех случая продавец — АО „Транснефть — Сибирь“, во всех случаях продается движимое имущество. Заявки по всем торгам принимаются до 20 октября», — сообщает платформа. Вся техника была в использовании, имеет приличную наработку как по пробегам, так и по машино-часам. Возраст техники разный, в среднем составляет от 10 до 15 лет. Самым дорогим лотом является лот по аукциону № SBR043-2310040095.55. Покупателям предлагают за восемь миллионов приобрести седельный тягач IVECO 2012 года выпуска с наработкой в 454 тысячи километров. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени определили подрядчика, который займется безопасностью местного автовокзала. Процедуру провели в виде муниципальных торгов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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