Челябинцев предупредили о штрафах за летнюю резину

Жителей Челябинской области начнут штрафовать за летнюю резину с 1 декабря

01 ноября 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Штрафы за езду на летней резине начнут выписывать с 1 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Челябинской области впервые начнут штрафовать за езду на летней резине с 1 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Челябинской области. «Согласно постановлению правительства №837, административная ответственность за передвижение на летних шинах наступает в зимний период, который начинается с 1 декабря и заканчивается в конце февраля. Данный документ от 27 мая 2023 года вступил в силу 1 сентября 2023 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что размер штрафа за несоответствие шин времени года составляет 500 рублей. При этом в пункте 5.2 документа указано, что административная ответственность наступит также и в случае использования шин с шипами в летний период — с июня по август включительно. Кроме того, оштрафуют и за зимние шины, которые установлены не на всех колесах автомобиля. Ранее URA.RU сообщало, что эта мера введена из-за того, что зимой автомобиль с летней резиной повышает риски возникновения аварийной ситуации на дороге. При этом эксперты не рекомендуют использовать всесезонные шины («липучки»), так как они непредсказуемо ведут себя в очень жарких и мокрых либо чрезвычайно холодных и скользких погодных условиях.

Жителей Челябинской области впервые начнут штрафовать за езду на летней резине с 1 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Челябинской области. «Согласно постановлению правительства №837, административная ответственность за передвижение на летних шинах наступает в зимний период, который начинается с 1 декабря и заканчивается в конце февраля. Данный документ от 27 мая 2023 года вступил в силу 1 сентября 2023 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что размер штрафа за несоответствие шин времени года составляет 500 рублей. При этом в пункте 5.2 документа указано, что административная ответственность наступит также и в случае использования шин с шипами в летний период — с июня по август включительно. Кроме того, оштрафуют и за зимние шины, которые установлены не на всех колесах автомобиля. Ранее URA.RU сообщало, что эта мера введена из-за того, что зимой автомобиль с летней резиной повышает риски возникновения аварийной ситуации на дороге. При этом эксперты не рекомендуют использовать всесезонные шины («липучки»), так как они непредсказуемо ведут себя в очень жарких и мокрых либо чрезвычайно холодных и скользких погодных условиях.