Курганские власти назвали дату, когда в Шадринске изменится цена на проезд

В Шадринске с 10 ноября проезд на автобусах будет стоить 29 рублей

С 10 ноября проезд в Шадринске поднимется на два рубля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске Курганской области стоимость проезда на автобусе изменится с 10 ноября. Жителям города придется платить 29 рублей. Об этом сообщается в постановлении департамента регулирования цен Курганской области, опубликованном на портале правовой информации.

«Установить предельный максимальный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования — город Шадринск в размере 29 рублей за одну поездку. Настоящее постановление вступает в силу с 10 ноября 2023 года», — указано в постановлении департамента. Отмечается, что ранее проезд стоил 27 рублей.

Сообщается, что ранее шадринские перевозчики просили директора департамента экономического развития Владимира Ковалева и главу города Антона Мокана установить такие же цены на проезд, как в Кургане — 32 рубля. Чиновники назвали такую инициативу необоснованной. Предприниматели так же поднимали вопрос об обновлении автопарка и кадровом дефиците. Ковалев пояснил, что региональные власти готовы помочь бизнесменам заменить транспорт.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти пошли на конфликт с перевозчиками из-за тарифов. Шадринским бизнесменам отказали в повышении цен на проезд в автобусе до уровня Кургана.