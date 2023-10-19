19 октября 2023

Курганские власти пошли на конфликт с перевозчиками из-за тарифов

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусное депо. Курган, водитель женщина, автобусы
Перевозчикам из Шадринска не разрешили поднять тариф, как в Кургане Фото:

Курганские власти отказали перевозчикам из Шадринска в повышении цен на проезд в автобусе, как в Кургане. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шадринска. Ранее предприниматели требовали повышение тарифа с 27 до 32 рублей, но чиновники посчитали это необоснованным.

«Стоимость проезда в общественном транспорте планируют увеличить. Но не на ту сумму, о которой просили предприниматели региональную власть. Ранее перевозчики Шадринска озвучивали пожелание сделать тариф на уровне областного центра — 32 рубля, объясняя это тем, что несут такие же затраты, что и курганский бизнес. Но в Департаменте регулирования цен и тарифов на такое повышение не пошли», — говорится в telegram-канале мэрии.

Специалистами ведомства после рассмотрения расчетов перевозчиков было принято решение установить повышение стоимости поездки в Шадринске на два рубля. Таким образом, в ноябре тариф поднимается до 29 рублей, сообщили в администрации города.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана объявила о повышении стоимости проезда в автобусах до 32 рублей. Новый тариф начал работать с 10 октября.

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Курганские власти отказали перевозчикам из Шадринска в повышении цен на проезд в автобусе, как в Кургане. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шадринска. Ранее предприниматели требовали повышение тарифа с 27 до 32 рублей, но чиновники посчитали это необоснованным. «Стоимость проезда в общественном транспорте планируют увеличить. Но не на ту сумму, о которой просили предприниматели региональную власть. Ранее перевозчики Шадринска озвучивали пожелание сделать тариф на уровне областного центра — 32 рубля, объясняя это тем, что несут такие же затраты, что и курганский бизнес. Но в Департаменте регулирования цен и тарифов на такое повышение не пошли», — говорится в telegram-канале мэрии. Специалистами ведомства после рассмотрения расчетов перевозчиков было принято решение установить повышение стоимости поездки в Шадринске на два рубля. Таким образом, в ноябре тариф поднимается до 29 рублей, сообщили в администрации города. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана объявила о повышении стоимости проезда в автобусах до 32 рублей. Новый тариф начал работать с 10 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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