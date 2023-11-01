В Тюмени взлетели цены на красную икру

Повышение стоимости икры прогнозируется к началу декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменских магазинах больше, чем на 20% подорожала красная икра. Об этом рассказали сразу в нескольких точках продаж рыбной продукции. Там добавили, что в декабре ожидается еще одно повышение цен на данную продукцию.

«По сравнению с прошлым годом стоимость икры выросла примерно на 20%. В декабре цена увеличится еще раз. А затем, накануне праздников, она упадет до текущей», — рассказали в одном из магазинов сети супермаркетов «Пятерочка».

В специализированном магазине по продаже рыбной продукции корреспонденту URA.RU ответили, что к декабрю ожидается повышение цен на красную икру в районе 400 — 600 рублей. В настоящий момент цена за килограмм икры варьируется от 5 000 рублей до 6 500.

В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.