В Тюмени взлетели цены на красную икру

© Служба новостей «URA.RU»
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Еда. Екатеринбург, деликатесы, красная икра
Повышение стоимости икры прогнозируется к началу декабря Фото:

В Тюменских магазинах больше, чем на 20% подорожала красная икра. Об этом рассказали сразу в нескольких точках продаж рыбной продукции. Там добавили, что в декабре ожидается еще одно повышение цен на данную продукцию.

«По сравнению с прошлым годом стоимость икры выросла примерно на 20%. В декабре цена увеличится еще раз. А затем, накануне праздников, она упадет до текущей», — рассказали в одном из магазинов сети супермаркетов «Пятерочка».

В специализированном магазине по продаже рыбной продукции корреспонденту URA.RU ответили, что к декабрю ожидается повышение цен на красную икру в районе 400 — 600 рублей. В настоящий момент цена за килограмм икры варьируется от 5 000 рублей до 6 500.

В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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В Тюменских магазинах больше, чем на 20% подорожала красная икра. Об этом рассказали сразу в нескольких точках продаж рыбной продукции. Там добавили, что в декабре ожидается еще одно повышение цен на данную продукцию. «По сравнению с прошлым годом стоимость икры выросла примерно на 20%. В декабре цена увеличится еще раз. А затем, накануне праздников, она упадет до текущей», — рассказали в одном из магазинов сети супермаркетов «Пятерочка». В специализированном магазине по продаже рыбной продукции корреспонденту URA.RU ответили, что к декабрю ожидается повышение цен на красную икру в районе 400 — 600 рублей. В настоящий момент цена за килограмм икры варьируется от 5 000 рублей до 6 500. В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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