В Тюмени вырастет стоимость проезда на маршрутках и автобусах

Стоимость проезда вырастет в Тюмени на 1 рубль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стоимость проезда на автобусах Тюмени с 1 января 2024 года вырастет на один рубль. Постановление об этом было подписано и. о. главы города Андреем Пилипчуком. Таким образом, цена билета при оплате поездки за наличный расчет составит 31 рубль.

«Долгосрочные тарифы на перевозку транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 2024—2026 гг. Тариф на перевозку пассажиров базового периода 2023 год (руб.): 30,00. Период регулирования 2024 г.: 1,03 (руб.)», — указано в постановлении тюменской мэрии.

При безналичной оплате проезда стоимость билета составит 30 рублей. «Для общественного транспорта Тюмени также будет введен пересадочный тариф. «При безналичном расчете с использованием электронной транспортной карты, за исключением расчетов по льготным электронным транспортным картам, тариф на перевозку пассажира включает в себя поездку с возможностью совершения одной пересадки. В течение 60 минут с момента оплаты (пересадочный тариф)», — сообщает официальный сайт городской администрации.

Ранее агентство писало о том, что правительство Тюменской области утвердило повышение тарифов на проезд в автобусах по пригородным и межмуниципальным маршрутам. Соответствующие изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.