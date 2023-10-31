31 октября 2023

Власти Нового Уренгоя расторгнут аренду с предпринимателем, устроившим стихийную свалку

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию свалки в Новом Уренгое
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, мусор, пластиковые бутылки, отходы, свалка, пластик
Стихийная свалка в Коротчаево будет ликвидирована до конца года Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) стихийную свалку, устроенную предпринимателем в районе Коротчаево, ликвидируют до конца года. Городская администрация планирует расторгнуть договор аренды с директором предприятия, допустившим нарушение экологического законодательства, сообщила пресс-служба управления генеральной прокуратуры по УрФО.

«По поручению заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева прокуратурой ЯНАО проведена проверка публикации под заголовком „Жители Нового Уренгоя пожаловались на огромную стихийную свалку“. Генеральный директор организации привлечен к административной ответственности. [Со стороны городских властей] арендатору направлены уведомления о расторжении договоров аренды», — сообщает пресс-служба управления генеральной прокуратуры по УрФО на официальном сайте.

Стихийная свалка образовалась на трех земельных участках, переданных в пользование предпринимателю для устройства производственной базы. В результате проверки со стороны прокуратуры, предприниматель получил предупреждения о несоблюдении экологического законодательства и нецелевом использовании муниципальной земли. Теперь он обязан привести земельные участки в надлежащее состояние и оплатить расходы по арендной плате.

Ранее URA.RU сообщило, что жители района Коротчаево пожаловались мэру Нового Уренгоя Андрею Воронову на стихийную свалку. Воронов выехал на место и пообещал принять меры для ее ликвидации.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) стихийную свалку, устроенную предпринимателем в районе Коротчаево, ликвидируют до конца года. Городская администрация планирует расторгнуть договор аренды с директором предприятия, допустившим нарушение экологического законодательства, сообщила пресс-служба управления генеральной прокуратуры по УрФО. «По поручению заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева прокуратурой ЯНАО проведена проверка публикации под заголовком „Жители Нового Уренгоя пожаловались на огромную стихийную свалку“. Генеральный директор организации привлечен к административной ответственности. [Со стороны городских властей] арендатору направлены уведомления о расторжении договоров аренды», — сообщает пресс-служба управления генеральной прокуратуры по УрФО на официальном сайте. Стихийная свалка образовалась на трех земельных участках, переданных в пользование предпринимателю для устройства производственной базы. В результате проверки со стороны прокуратуры, предприниматель получил предупреждения о несоблюдении экологического законодательства и нецелевом использовании муниципальной земли. Теперь он обязан привести земельные участки в надлежащее состояние и оплатить расходы по арендной плате. Ранее URA.RU сообщило, что жители района Коротчаево пожаловались мэру Нового Уренгоя Андрею Воронову на стихийную свалку. Воронов выехал на место и пообещал принять меры для ее ликвидации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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