Жители Москвы пытаются спасти кота, запертого в машине
Жители Москвы спасают запертого в машине кота. Предположительно, он находится в ней с 29 октября.
«Кот заперт в машине. Судя по всему, он не ел с 29 октября — именно в этот день Mitsubishi Outlander заехал на платную парковку у Большого театра», — написал telegram-канал Shot. Отмечается, что хозяин животного был задержан сотрудниками полиции.
обновлено: Кота удалось спасти. Его отвезли в отдел полиции.
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