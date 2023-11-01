В Москве спасают запертого в машине кота, сидящего там 4 дня. Видео

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Канализационные стоки в поселке Трубный, Сосновского района Челябинской области, кошка, кот, стекло, домашнее животное, окно
Жители Москвы пытаются спасти кота, запертого в машине Фото:

Жители Москвы спасают запертого в машине кота. Предположительно, он находится в ней с 29 октября.

«Кот заперт в машине. Судя по всему, он не ел с 29 октября — именно в этот день Mitsubishi Outlander заехал на платную парковку у Большого театра», — написал telegram-канал Shot. Отмечается, что хозяин животного был задержан сотрудниками полиции.

обновлено: Кота удалось спасти. Его отвезли в отдел полиции.

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Жители Москвы спасают запертого в машине кота. Предположительно, он находится в ней с 29 октября. «Кот заперт в машине. Судя по всему, он не ел с 29 октября — именно в этот день Mitsubishi Outlander заехал на платную парковку у Большого театра», — написал telegram-канал Shot. Отмечается, что хозяин животного был задержан сотрудниками полиции. обновлено: Кота удалось спасти. Его отвезли в отдел полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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