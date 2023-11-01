Тюменец обвинил врачей в смерти матери

02 ноября 2023 в 07:39 Размер текста - 17 +

Теперь тюменец планирует написать жалобу в областную прокуратуру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени мужчина обвинил врачей поликлиники №5 в смерти своей матери. В разговоре с URA.RU сын погибшей предположил, что специалисты вовремя не обнаружили у женщины рак, из-за которого она скончалась. Теперь тюменец планирует написать жалобу в областную прокуратуру. «В сентябре 2023 года у меня умерла мама. Она была репрессирована, а после реабилитирована, стояла на учете по сахарному диабету. А пациенты с таким диагнозом в особой группе риска по онкологии. Она каждый месяц ходила в поликлинику №5, врачи ее не проверяли на онкологию и не заметили опухоли. Больница узнала про рак, когда маму в тяжелом состоянии привезли в ОКБ №2 и там обследовали. Врачи были в шоке, что в поликлинике №5 не обнаружили рак даже на последней стадии», — рассказал корреспонденту агентства сын тюменки Вадим. В департаменте здравоохранения Тюменской области URA.RU мужчине порекомендовали направить официальное обращение лично или через портал органов государственной власти региона. Там же добавили, что не могут комментировать инцидент в связи с врачебной тайной. «В соответствии со статьей 13 Закона № 323-ФЗ сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением случаев, установленных ч.3 и 4 ст. 13 Закона № 323-ФЗ», — добавили в департаменте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени мужчина обвинил врачей поликлиники №5 в смерти своей матери. В разговоре с URA.RU сын погибшей предположил, что специалисты вовремя не обнаружили у женщины рак, из-за которого она скончалась. Теперь тюменец планирует написать жалобу в областную прокуратуру. «В сентябре 2023 года у меня умерла мама. Она была репрессирована, а после реабилитирована, стояла на учете по сахарному диабету. А пациенты с таким диагнозом в особой группе риска по онкологии. Она каждый месяц ходила в поликлинику №5, врачи ее не проверяли на онкологию и не заметили опухоли. Больница узнала про рак, когда маму в тяжелом состоянии привезли в ОКБ №2 и там обследовали. Врачи были в шоке, что в поликлинике №5 не обнаружили рак даже на последней стадии», — рассказал корреспонденту агентства сын тюменки Вадим. В департаменте здравоохранения Тюменской области URA.RU мужчине порекомендовали направить официальное обращение лично или через портал органов государственной власти региона. Там же добавили, что не могут комментировать инцидент в связи с врачебной тайной. «В соответствии со статьей 13 Закона № 323-ФЗ сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением случаев, установленных ч.3 и 4 ст. 13 Закона № 323-ФЗ», — добавили в департаменте.