Курганская область получит 100 млн рублей на борьбу с диабетом

В региональный эндокринологический центр закупят оборудование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская область получит больше 100 млн рублей по федеральной программе «Борьба с сахарным диабетом» на оснащение эндокринологического центра и сельских больниц. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Курганская область вошла в число 36 регионов страны, которые в ближайшее время получат финансирование на реализацию федеральной программы „Борьба с сахарным диабетом“. На дооснащение регионального эндокринологического центра и оснащение школ для пациентов с сахарным диабетом направят более 87,2 млн рублей», — говорится в сообщении правительства области. Еще 13,2 млн рублей направят на оборудование сельских больниц.

В лаборатории окружных больниц планирую закупить семь аппаратов для определения гликированного гемоглобина. В эндокринологический центр поставят дополнительное лабораторное оборудование и компьютеры, проведут переоснащение кабинета «диабетической стопы» и диабетической ретинопатии с открытием лазерной операционной, переоснащение дневного стационара.

Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области могут получить телемедицинскую консультацию узкого специалиста из Кургана, либо попасть на выездной прием врачей в выходные дни. Директор депздрава Алексей Сигидаев рассказал, что если в больнице нет специалиста (например, эндокринолога), нужно обратиться в главврачу для организации приема.