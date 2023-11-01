К чему приведет остановка транзита газа через Украину. Инфографика

Аналитик Демидов: Словакия останется без газа, если Киев перекроет газопровод

02 ноября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Украина не сможет отказаться от транзита российского газа без согласия Европы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Молдавия останется без газа, если транзит через Украину из России прекратит свою работу. Об этом сообщил URA.RU независимый эксперт международного рынка углеводородов Владимир Демидов. «В основном пострадает Австрия и Словакия. Пока я не вижу, какие мощности могут заменить объем (поставляемый Россией, прим.URA.RU). Ни Турецкий поток, ни газ из Азербайджана, ни СПГ (сжиженный природный газ) не смогут заменить те объемы, которые приходят к ним», — сказал Владимир Демидов. При этом, по словам эксперта, Киев не сможет самостоятельно перекрыть газопровод. «Украина должна объявить, что она не получает заявки от стран Евросоюза по этой трубе. Если нет заявок, то тогда нет целесообразности использовать ее. И только в этом случае Украина скажет, что, ребят, труба не нужна, мы ее закрываем, так как никто ее на Западе не использует», — отметил аналитик. Глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышов рассказал, что Украина не продлит договор о транзите российского газа в Европу, который истекает к концу 2024 года. Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков подчеркнул, что это решение приведет к росту цен на мировом рынке.

Молдавия останется без газа, если транзит через Украину из России прекратит свою работу. Об этом сообщил URA.RU независимый эксперт международного рынка углеводородов Владимир Демидов. «В основном пострадает Австрия и Словакия. Пока я не вижу, какие мощности могут заменить объем (поставляемый Россией, прим.URA.RU). Ни Турецкий поток, ни газ из Азербайджана, ни СПГ (сжиженный природный газ) не смогут заменить те объемы, которые приходят к ним», — сказал Владимир Демидов. При этом, по словам эксперта, Киев не сможет самостоятельно перекрыть газопровод. «Украина должна объявить, что она не получает заявки от стран Евросоюза по этой трубе. Если нет заявок, то тогда нет целесообразности использовать ее. И только в этом случае Украина скажет, что, ребят, труба не нужна, мы ее закрываем, так как никто ее на Западе не использует», — отметил аналитик. Глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышов рассказал, что Украина не продлит договор о транзите российского газа в Европу, который истекает к концу 2024 года. Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков подчеркнул, что это решение приведет к росту цен на мировом рынке.