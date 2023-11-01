Нейросети займутся проверкой домашних заданий в российских школах

Правительство РФ намерено до 2030 года внедрить системы искусственного интеллекта для проверки домашних заданий в школах и разработки образовательных программ. Об этом говорится в тексте распоряжения кабмина.
«Планируется до 2030 года провести работу по привлечению систем искусственного интеллекта к проверке домашних заданий в школах», — сообщается в тексте документа. Отмечается, что искусственный интеллект также будет отвечать и за разработку образовательных программ.
Президент России Владимир Путин отмечал, что на сегодняшний день искусственный интеллект не сможет полностью заменить прямой контакт между учеником и преподавателем. Вместе с тем, он подчеркнул, что искусственный интеллект следует рассматривать как инструмент, который помогает педагогам и преподавателям, передает RT.
Правительство РФ намерено до 2030 года внедрить системы искусственного интеллекта для проверки домашних заданий в школах и разработки образовательных программ. Об этом говорится в тексте распоряжения кабмина. «Планируется до 2030 года провести работу по привлечению систем искусственного интеллекта к проверке домашних заданий в школах», — сообщается в тексте документа. Отмечается, что искусственный интеллект также будет отвечать и за разработку образовательных программ. Президент России Владимир Путин отмечал, что на сегодняшний день искусственный интеллект не сможет полностью заменить прямой контакт между учеником и преподавателем. Вместе с тем, он подчеркнул, что искусственный интеллект следует рассматривать как инструмент, который помогает педагогам и преподавателям, передает RT.