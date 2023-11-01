Нейросети займутся проверкой домашних заданий в российских школах

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Рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Свердловская область, ручка, детали, ученики, учебник, тетрадь, школа, образование
Нейросети привлекут к разработке образовательных программ в российских школах Фото:

Правительство РФ намерено до 2030 года внедрить системы искусственного интеллекта для проверки домашних заданий в школах и разработки образовательных программ. Об этом говорится в тексте распоряжения кабмина.

«Планируется до 2030 года провести работу по привлечению систем искусственного интеллекта к проверке домашних заданий в школах», — сообщается в тексте документа. Отмечается, что искусственный интеллект также будет отвечать и за разработку образовательных программ.

Президент России Владимир Путин отмечал, что на сегодняшний день искусственный интеллект не сможет полностью заменить прямой контакт между учеником и преподавателем. Вместе с тем, он подчеркнул, что искусственный интеллект следует рассматривать как инструмент, который помогает педагогам и преподавателям, передает RT.

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Правительство РФ намерено до 2030 года внедрить системы искусственного интеллекта для проверки домашних заданий в школах и разработки образовательных программ. Об этом говорится в тексте распоряжения кабмина. «Планируется до 2030 года провести работу по привлечению систем искусственного интеллекта к проверке домашних заданий в школах», — сообщается в тексте документа. Отмечается, что искусственный интеллект также будет отвечать и за разработку образовательных программ. Президент России Владимир Путин отмечал, что на сегодняшний день искусственный интеллект не сможет полностью заменить прямой контакт между учеником и преподавателем. Вместе с тем, он подчеркнул, что искусственный интеллект следует рассматривать как инструмент, который помогает педагогам и преподавателям, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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