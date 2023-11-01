В Пермском крае суд вынес приговор вандалу, повредившему памятник герою ВОВ

01 ноября 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Суд приговорил вандала к обязательным работам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кизеловский городской суд Пермского края вынес приговор мужчине, который изуродовал памятник герою Великой Отечественной войны. Пермяка признали виновным в уничтожении либо повреждении воинских захоронений, увековечивающих память погибших. «Суд установил, что в мае 2023 года обвиняемый в канун Дня Победы, будучи в состоянии алкогольного опьянения проследовал на городское кладбище, где из хулиганских побуждений повредил памятник „Герою СССР Шадрину Г.А.“ — участнику Великой Отечественной войны. Нарушил целостность места захоронения, фундамента и основного сооружения, в результате чего появились сколы и трещины», — сообщила прокуратура Пермского края. Кизеловский суд, учитывая позицию государственного обвинения, приговорил виновного пермяка к 400 часам обязательных работ. Приговор в законную силу пока не вступил.

Кизеловский городской суд Пермского края вынес приговор мужчине, который изуродовал памятник герою Великой Отечественной войны. Пермяка признали виновным в уничтожении либо повреждении воинских захоронений, увековечивающих память погибших. «Суд установил, что в мае 2023 года обвиняемый в канун Дня Победы, будучи в состоянии алкогольного опьянения проследовал на городское кладбище, где из хулиганских побуждений повредил памятник „Герою СССР Шадрину Г.А.“ — участнику Великой Отечественной войны. Нарушил целостность места захоронения, фундамента и основного сооружения, в результате чего появились сколы и трещины», — сообщила прокуратура Пермского края. Кизеловский суд, учитывая позицию государственного обвинения, приговорил виновного пермяка к 400 часам обязательных работ. Приговор в законную силу пока не вступил.