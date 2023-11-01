В Пермском крае суд вынес приговор вандалу, повредившему памятник герою ВОВ

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Суд приговорил вандала к обязательным работам Фото:

Кизеловский городской суд Пермского края вынес приговор мужчине, который изуродовал памятник герою Великой Отечественной войны. Пермяка признали виновным в уничтожении либо повреждении воинских захоронений, увековечивающих память погибших.

«Суд установил, что в мае 2023 года обвиняемый в канун Дня Победы, будучи в состоянии алкогольного опьянения проследовал на городское кладбище, где из хулиганских побуждений повредил памятник „Герою СССР Шадрину Г.А.“ — участнику Великой Отечественной войны. Нарушил целостность места захоронения, фундамента и основного сооружения, в результате чего появились сколы и трещины», — сообщила прокуратура Пермского края.

Кизеловский суд, учитывая позицию государственного обвинения, приговорил виновного пермяка к 400 часам обязательных работ. Приговор в законную силу пока не вступил.

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Кизеловский городской суд Пермского края вынес приговор мужчине, который изуродовал памятник герою Великой Отечественной войны. Пермяка признали виновным в уничтожении либо повреждении воинских захоронений, увековечивающих память погибших. «Суд установил, что в мае 2023 года обвиняемый в канун Дня Победы, будучи в состоянии алкогольного опьянения проследовал на городское кладбище, где из хулиганских побуждений повредил памятник „Герою СССР Шадрину Г.А.“ — участнику Великой Отечественной войны. Нарушил целостность места захоронения, фундамента и основного сооружения, в результате чего появились сколы и трещины», — сообщила прокуратура Пермского края. Кизеловский суд, учитывая позицию государственного обвинения, приговорил виновного пермяка к 400 часам обязательных работ. Приговор в законную силу пока не вступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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