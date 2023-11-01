Челябинского депутата Маматова признали финансово несостоятельным

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© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комиссии общественной палаты Челябинской области по вопросу оптимизации детских спортивных школ города. Челябинск, маматов эркин
Депутат Эркин Маматов стал банкротом Фото:

Арбитражный суд Челябинской области 1 ноября признал финансово несостоятельным депутата Металлургического райсовета Эркина Маматова, удовлетворив его заявление о личном банкротстве. Сообщение об этом появилось в картотеке дел арбитражного суда.

«Судебное заседание по делу завершено. Признать гражданина банкротом и ввести процедуру реализации имущества», — говорится в решении суда.

Маматов является помощником депутата Госдумы Владимира Бурматова. Ранее он руководил муниципальным бюджетным учреждением (МБУ) «Спортивный город» в Челябинске. Осенью 2021 года в МБУ прошли обыски, после которых он покинул пост директора. В 2006 году Маматов был осужден по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и получил два года условного срока. В настоящее время судимость погашена.

Заявление о банкротстве Маматов подал 2 октября. Согласно базе данных сервиса СБИС, долг Маматова перед кредиторами составляет 1 миллион 296 тысяч 587 рублей. Сам депутат для комментариев недоступен и на звонки не отвечает.

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Арбитражный суд Челябинской области 1 ноября признал финансово несостоятельным депутата Металлургического райсовета Эркина Маматова, удовлетворив его заявление о личном банкротстве. Сообщение об этом появилось в картотеке дел арбитражного суда. «Судебное заседание по делу завершено. Признать гражданина банкротом и ввести процедуру реализации имущества», — говорится в решении суда. Маматов является помощником депутата Госдумы Владимира Бурматова. Ранее он руководил муниципальным бюджетным учреждением (МБУ) «Спортивный город» в Челябинске. Осенью 2021 года в МБУ прошли обыски, после которых он покинул пост директора. В 2006 году Маматов был осужден по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и получил два года условного срока. В настоящее время судимость погашена. Заявление о банкротстве Маматов подал 2 октября. Согласно базе данных сервиса СБИС, долг Маматова перед кредиторами составляет 1 миллион 296 тысяч 587 рублей. Сам депутат для комментариев недоступен и на звонки не отвечает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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