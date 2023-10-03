Челябинский депутат из пула Бурматова заявил о банкротстве

Депутат Металлургического районного совета Челябинска Эркин Маматов подал заявление о признании себя банкротом. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел.
«Заявление о признании банкротом Маматов Эркин Эргашевич подал 2 октября. Также подано ходатайство о предоставлении отсрочки внесения средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области.
Сам Маматов не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Редакция готова опубликовать его комментарий.
Маматов считается представителем так называемого «пула депутата Госдумы Владимира Бурматова» в Металлургическом округе — наряду с рядом других депутатов совета. В 2021 году он покинул должность директора МБУ «Спортивный город» после обысков, проведенных оперативниками полиции. В том же году он стал причиной банкротства главы поселка Мирный Сосновского района Александра Новокрещенова: сельский мэр не вернул Маматову взятые в долг 7,4 млн рублей.
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