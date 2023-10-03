03 октября 2023

Челябинский депутат из пула Бурматова заявил о банкротстве

Эркин Маматов подал заявление о признании себя банкротом
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комиссии общественной палаты Челябинской области по вопросу оптимизации детских спортивных школ города. Челябинск, маматов эркин
Эркин Маматов подал заявление о банкротстве в областной арбитраж 2 октября Фото:

Депутат Металлургического районного совета Челябинска Эркин Маматов подал заявление о признании себя банкротом. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел.

«Заявление о признании банкротом Маматов Эркин Эргашевич подал 2 октября. Также подано ходатайство о предоставлении отсрочки внесения средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области.

Сам Маматов не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Редакция готова опубликовать его комментарий.

Маматов считается представителем так называемого «пула депутата Госдумы Владимира Бурматова» в Металлургическом округе — наряду с рядом других депутатов совета. В 2021 году он покинул должность директора МБУ «Спортивный город» после обысков, проведенных оперативниками полиции. В том же году он стал причиной банкротства главы поселка Мирный Сосновского района Александра Новокрещенова: сельский мэр не вернул Маматову взятые в долг 7,4 млн рублей.

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Депутат Металлургического районного совета Челябинска Эркин Маматов подал заявление о признании себя банкротом. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. «Заявление о признании банкротом Маматов Эркин Эргашевич подал 2 октября. Также подано ходатайство о предоставлении отсрочки внесения средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области. Сам Маматов не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Редакция готова опубликовать его комментарий. Маматов считается представителем так называемого «пула депутата Госдумы Владимира Бурматова» в Металлургическом округе — наряду с рядом других депутатов совета. В 2021 году он покинул должность директора МБУ «Спортивный город» после обысков, проведенных оперативниками полиции. В том же году он стал причиной банкротства главы поселка Мирный Сосновского района Александра Новокрещенова: сельский мэр не вернул Маматову взятые в долг 7,4 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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