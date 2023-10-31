ЯНАО посетят партийный куратор КПРФ и скандальный блогер-депутат

Алексей Куринный и Николай Бондаренко приедут в ЯНАО

ЯНАО посетят депутаты-коммунисты Алексей Куринный и Николай Бондаренко Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

В рамках рабочего визита в Ноябрьск (ЯНАО) приедет депутат государственной думы от КПРФ Алексей Куринный, курирующий регион. Как сообщают источники URA.RU, планируется, что в поездке его будет сопровождать скандальный блогер-депутат Николай Бондаренко.

«Рабочая поездка на Ямал депутата госдумы от КПРФ Алексея Куринного состоится 4—5 ноября. Планируется, что с ним приедет Николай Бондаренко, известный блогер. ЯНАО является важным регионом для коммунистов и станет одним из регионов входящих в предвыборный тур Бондаренко», — рассказал собеседник URA.RU.

В ямальском обкоме КПРФ рабочий визит депутата госдумы Алексея Куринного подтвердили. Информации, что в поездке его будет сопровождать Николай Бондаренко, у ямальских коммунистов нет.

Оппозиционный блогер Николай Бондаренко, стал известен благодаря своему каналу «Дневник Депутата», в котором более 1 млн подписчиков. Одной из популярных среди подписчиков историй стал спор с министром труда Саратовской области. Наталия Соколова утверждала, что на 3,5 тысячи рублей можно прожить целый месяц. В ходе эксперимента Николай Бондаренко опроверг эту информацию, закончился спор увольнением министра.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что Николай Бондаренко посетит ЯНАО и ХМАО. Он проедет на машине от Нового Уренгоя до Тюмени.