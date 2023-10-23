Тюменские коммунисты привезут в регион скандального блогера-депутата Бондаренко

23 октября 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

В Тюмень приедет блогер Бондаренко, чтобы привлечь молодежь в КПРФ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В попытках «омолодить» партийные ячейки тюменские коммунисты привезут в регион скандального блогера-депутата Николая Бондаренко. Его ждет недельный «трип» на машине: от Нового Уренгоя (ЯНАО) в Тюмень через города Ямала и Югры. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к реготделению. «До выборов президента Бондаренко свободен, поэтому, скорее всего, примет предложение из Тюмени. Планируется, что он объедет „тюменскую матрешку“ на машине. На все про все уйдет примерно неделя. С помощью оппозиционного блогера в реготделение надеются привлечь молодых сторонников, в которых испытывается сильный голод», — рассказал собеседник агентства. Детали визита с Николаем Бондаренко уже обговорили глава Тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева и депутат облдумы Иван Левченко. Даты приезда еще уточняются. Это уже не первая попытка привлечь Бондаренко в Тюмень. Ранее это пытались сделать во время кампании по выборам губернатора, однако известный блогер находился в Хакасии, где кандидат от КПРФ избрался губернатором.

В попытках «омолодить» партийные ячейки тюменские коммунисты привезут в регион скандального блогера-депутата Николая Бондаренко. Его ждет недельный «трип» на машине: от Нового Уренгоя (ЯНАО) в Тюмень через города Ямала и Югры. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к реготделению. «До выборов президента Бондаренко свободен, поэтому, скорее всего, примет предложение из Тюмени. Планируется, что он объедет „тюменскую матрешку“ на машине. На все про все уйдет примерно неделя. С помощью оппозиционного блогера в реготделение надеются привлечь молодых сторонников, в которых испытывается сильный голод», — рассказал собеседник агентства. Детали визита с Николаем Бондаренко уже обговорили глава Тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева и депутат облдумы Иван Левченко. Даты приезда еще уточняются. Это уже не первая попытка привлечь Бондаренко в Тюмень. Ранее это пытались сделать во время кампании по выборам губернатора, однако известный блогер находился в Хакасии, где кандидат от КПРФ избрался губернатором.