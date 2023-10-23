Тюменские коммунисты привезут в регион скандального блогера-депутата Бондаренко

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Визит директора ЗАО «Совхоз имени Ленина», экс-кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина и секретаря ЦК КПРФ Марии Дробот. Пермь, кпрф, значок кпрф
В Тюмень приедет блогер Бондаренко, чтобы привлечь молодежь в КПРФ Фото:

В попытках «омолодить» партийные ячейки тюменские коммунисты привезут в регион скандального блогера-депутата Николая Бондаренко. Его ждет недельный «трип» на машине: от Нового Уренгоя (ЯНАО) в Тюмень через города Ямала и Югры. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к реготделению.

«До выборов президента Бондаренко свободен, поэтому, скорее всего, примет предложение из Тюмени. Планируется, что он объедет „тюменскую матрешку“ на машине. На все про все уйдет примерно неделя. С помощью оппозиционного блогера в реготделение надеются привлечь молодых сторонников, в которых испытывается сильный голод», — рассказал собеседник агентства.

Детали визита с Николаем Бондаренко уже обговорили глава Тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева и депутат облдумы Иван Левченко. Даты приезда еще уточняются. Это уже не первая попытка привлечь Бондаренко в Тюмень. Ранее это пытались сделать во время кампании по выборам губернатора, однако известный блогер находился в Хакасии, где кандидат от КПРФ избрался губернатором.

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В попытках «омолодить» партийные ячейки тюменские коммунисты привезут в регион скандального блогера-депутата Николая Бондаренко. Его ждет недельный «трип» на машине: от Нового Уренгоя (ЯНАО) в Тюмень через города Ямала и Югры. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к реготделению. «До выборов президента Бондаренко свободен, поэтому, скорее всего, примет предложение из Тюмени. Планируется, что он объедет „тюменскую матрешку“ на машине. На все про все уйдет примерно неделя. С помощью оппозиционного блогера в реготделение надеются привлечь молодых сторонников, в которых испытывается сильный голод», — рассказал собеседник агентства. Детали визита с Николаем Бондаренко уже обговорили глава Тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева и депутат облдумы Иван Левченко. Даты приезда еще уточняются. Это уже не первая попытка привлечь Бондаренко в Тюмень. Ранее это пытались сделать во время кампании по выборам губернатора, однако известный блогер находился в Хакасии, где кандидат от КПРФ избрался губернатором.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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