Учитель из Челябинской области, подозреваемая в совращении ученика, уволилась

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, школьная доска, класс, мел, школа
Учительница написала заявление об увольнении Фото:

Педагог из Челябинска, подозреваемая в совращении ученика девятого класса, уволилась из образовательного учреждения по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минобразования региона.

«Трудовые отношения прекращены по инициативе учителя 1 ноября 2023 года», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе минобразования региона. Ранее ее не стали отстранять от работы, так как не увидели для этого законных оснований.

Ранее стало известно о том, что 25-летняя учительница из Октябрьского района подозревается в совращении ученика девятого класса. По заявлению супруга учителя заведено уголовное дело. До этого момента педагог находилась на больничном по уходу за ребенком.

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Педагог из Челябинска, подозреваемая в совращении ученика девятого класса, уволилась из образовательного учреждения по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минобразования региона. «Трудовые отношения прекращены по инициативе учителя 1 ноября 2023 года», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе минобразования региона. Ранее ее не стали отстранять от работы, так как не увидели для этого законных оснований. Ранее стало известно о том, что 25-летняя учительница из Октябрьского района подозревается в совращении ученика девятого класса. По заявлению супруга учителя заведено уголовное дело. До этого момента педагог находилась на больничном по уходу за ребенком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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