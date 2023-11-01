Учитель из Челябинской области, подозреваемая в совращении ученика, уволилась

Педагог из Челябинска, подозреваемая в совращении ученика девятого класса, уволилась из образовательного учреждения по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минобразования региона.
«Трудовые отношения прекращены по инициативе учителя 1 ноября 2023 года», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе минобразования региона. Ранее ее не стали отстранять от работы, так как не увидели для этого законных оснований.
Ранее стало известно о том, что 25-летняя учительница из Октябрьского района подозревается в совращении ученика девятого класса. По заявлению супруга учителя заведено уголовное дело. До этого момента педагог находилась на больничном по уходу за ребенком.
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