Челябинский губернатор анонсировал реновацию медицины в Златоусте

01 ноября 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Самое большое число жалоб, которые поступают Алексею Текслеру от жителей Златоуста, касаются здравоохранения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский губернатор Алексей Текслер 1 ноября анонсировал реновацию медицины в Златоусте. Глава региона посетил Златоустовскую горбольницу во время рабочего визита в город, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Самое большое количество жалоб, которые поступают мне из Златоуста, связаны с медицинским обслуживанием. Я провел совещание с руководством минздрава и городской системы здравоохранения. Договорились, что в течение месяца будет разработана комплексная программа развития здравоохранения Златоуста. Программа будет включать реновацию и ремонт зданий, а также меры по решению кадровой проблемы. Златоуст по этому показателю на одном из последних мест в области. Для решения этой проблемы в городе нужно создавать и условия жизни и, конечно, работы», — заявил Текслер Губернатор добавил, что в решении кадровой проблемы есть вопросы к руководству города и уточнил, что для реализации программы потребуется помощь федерального центра. Ранее медики Златоуста жаловались на условия труда и большие зарплаты руководства. В город для решения проблемы приезжала глава областного минздрава Агата Ткачева. Обеспеченность Златоуста врачами вдвое ниже среднеобластной — 16 на 10 тысяч населения (среднеобластной показатель составляет 36,3). Обеспеченность средним медицинским персоналом — 77,7 на 10 тысяч населения (среднеобластной показатель — 82,8). В ходе визита в Златоуст Текслер также запустил газ на новой городской котельной, которая будет обогревать дома 22 тысяч жителей города. Также губернатор посетил дворец культуры «Металлург» и ознакомился с работой златоустовского Дома школьника. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский губернатор Алексей Текслер 1 ноября анонсировал реновацию медицины в Златоусте. Глава региона посетил Златоустовскую горбольницу во время рабочего визита в город, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Самое большое количество жалоб, которые поступают мне из Златоуста, связаны с медицинским обслуживанием. Я провел совещание с руководством минздрава и городской системы здравоохранения. Договорились, что в течение месяца будет разработана комплексная программа развития здравоохранения Златоуста. Программа будет включать реновацию и ремонт зданий, а также меры по решению кадровой проблемы. Златоуст по этому показателю на одном из последних мест в области. Для решения этой проблемы в городе нужно создавать и условия жизни и, конечно, работы», — заявил Текслер Губернатор добавил, что в решении кадровой проблемы есть вопросы к руководству города и уточнил, что для реализации программы потребуется помощь федерального центра. Ранее медики Златоуста жаловались на условия труда и большие зарплаты руководства. В город для решения проблемы приезжала глава областного минздрава Агата Ткачева. Обеспеченность Златоуста врачами вдвое ниже среднеобластной — 16 на 10 тысяч населения (среднеобластной показатель составляет 36,3). Обеспеченность средним медицинским персоналом — 77,7 на 10 тысяч населения (среднеобластной показатель — 82,8). В ходе визита в Златоуст Текслер также запустил газ на новой городской котельной, которая будет обогревать дома 22 тысяч жителей города. Также губернатор посетил дворец культуры «Металлург» и ознакомился с работой златоустовского Дома школьника.