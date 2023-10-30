В Златоусте ответили на новые жалобы медиков

В горбольнице Златоуста ответила на претензии медиков о зарплатах руководства

31 октября 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Медики считают, что зарплаты главврача и главбуха составляют сотни тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Медики Златоуста Челябинской области продолжают жаловаться на условия труда и большие зарплаты руководства. Об этом URA.RU сообщили несколько представителей медицинской сферы города. «Медицина Златоуста в упадке, врачей нет. Люди хотят работать инструкторами ЛФК, им говорят, что ставки закрыты, а эти зарплаты идут руководству. Лекарств нет, хирурги вынуждены покупать все за свой счет. Главврач и главный бухгалтер получают сотни тысяч рублей, а лечить некому», — сообщили URA.RU медики Златоуста. В горбольнице Златоуста URA.RU заявили, что эти обвинения не соответствуют действительности. В пресс-службе организации уточнили, что в больницу уже вернулись два хирурга, третий придет сегодня, 1 ноября. «Стимулирующие выплаты подписаны хирургами персонально, заключены дополнительные соглашения, которые согласованы с минздравом региона. Уровень зарплаты хирургов выше, чем у главного врача, в два раза. Все расходные материалы приобретаются в соответствии с заключенными контрактами. Препараты для наркоза подлежат строгому учету и отчетности, приобретаться частным физическим лицом не могут», — уточнили URA.RU в пресс-службе горбольницы Златоуста. Там отметили, что заработная плата главного врача и бухгалтера утверждена минздравом региона. «Данные ежемесячно размещаются в МИС Барс в разделе „Отчетность“. Заработная плата главного врача и главного бухгалтера проверены Главным контрольным управлением региона и Контрольно-ревизионным управлением минздрава региона, нарушений не выявлено», — добавили URA.RU в пресс-службе медучреждения. Ранее URA.RU сообщало о проблемах в медицинской сфере Златоуста, откуда уволились хирурги. Медучреждение посетила министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева, чтобы лично встретиться с коллективом больницы и обсудить ситуацию для преодоления кризиса. В середине октября отделение хирургии перевезли обратно в квартал «Медик», как этого и просили врачи. В отделение хирургии вернулись сотрудники, по данным Ткачевой, также был решен вопрос с увеличением зарплаты. Медики написали открытое письмо, на которое руководство предоставило развернутый ответ. На этой неделе Златоуст посетит глава региона Алексей Текслер с инспекционной проверкой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Медики Златоуста Челябинской области продолжают жаловаться на условия труда и большие зарплаты руководства. Об этом URA.RU сообщили несколько представителей медицинской сферы города. «Медицина Златоуста в упадке, врачей нет. Люди хотят работать инструкторами ЛФК, им говорят, что ставки закрыты, а эти зарплаты идут руководству. Лекарств нет, хирурги вынуждены покупать все за свой счет. Главврач и главный бухгалтер получают сотни тысяч рублей, а лечить некому», — сообщили URA.RU медики Златоуста. В горбольнице Златоуста URA.RU заявили, что эти обвинения не соответствуют действительности. В пресс-службе организации уточнили, что в больницу уже вернулись два хирурга, третий придет сегодня, 1 ноября. «Стимулирующие выплаты подписаны хирургами персонально, заключены дополнительные соглашения, которые согласованы с минздравом региона. Уровень зарплаты хирургов выше, чем у главного врача, в два раза. Все расходные материалы приобретаются в соответствии с заключенными контрактами. Препараты для наркоза подлежат строгому учету и отчетности, приобретаться частным физическим лицом не могут», — уточнили URA.RU в пресс-службе горбольницы Златоуста. Там отметили, что заработная плата главного врача и бухгалтера утверждена минздравом региона. «Данные ежемесячно размещаются в МИС Барс в разделе „Отчетность“. Заработная плата главного врача и главного бухгалтера проверены Главным контрольным управлением региона и Контрольно-ревизионным управлением минздрава региона, нарушений не выявлено», — добавили URA.RU в пресс-службе медучреждения. Ранее URA.RU сообщало о проблемах в медицинской сфере Златоуста, откуда уволились хирурги. Медучреждение посетила министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева, чтобы лично встретиться с коллективом больницы и обсудить ситуацию для преодоления кризиса. В середине октября отделение хирургии перевезли обратно в квартал «Медик», как этого и просили врачи. В отделение хирургии вернулись сотрудники, по данным Ткачевой, также был решен вопрос с увеличением зарплаты. Медики написали открытое письмо, на которое руководство предоставило развернутый ответ. На этой неделе Златоуст посетит глава региона Алексей Текслер с инспекционной проверкой.