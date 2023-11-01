Пермяка, осужденного за убийство девушки, помиловали после поездки на СВО

01 ноября 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Осужденный принимал участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер» Фото: Илья Московец © URA.RU Жителя Чусового Пермского края Артема Бучина, осужденного за изнасилование и убийство молодой медсестры, помиловали после участия в СВО. В феврале 2023 года мужчина получил 20 лет лишения свободы, а в августе подписал контракт и уехал в зону проведения спецоперации, где участвовал в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер». «Не отсидев и года, Бучин стал участником ЧВК „Вагнер“ и уехал на СВО. Источник в правоохранительных органах подтвердил, что Бучин получил помилование. По действующим правилам, в случаях, если участники совершили на СВО героический подвиг или получили серьезное ранение, они имеют право быть отправлены домой и быть помилованы», — сообщает 59.RU. Мать убитой пермячки рассказала журналистам издания, что узнала об отъезде Бучина на СВО в сентябре, после звонка из суда. Перед этим она долгое время пыталась выяснить, почему перестала получать от осужденного назначенные судом выплаты по искам. Артем Бучин был приговорен к 20 годам лишения свободы за убийство 23-летней медсестры из Чусового. Следствие установило, что в августе 2022 года пьяный мужчина увел девушку в безлюдное место, где изнасиловал ее и до смерти забил камнем.

Жителя Чусового Пермского края Артема Бучина, осужденного за изнасилование и убийство молодой медсестры, помиловали после участия в СВО. В феврале 2023 года мужчина получил 20 лет лишения свободы, а в августе подписал контракт и уехал в зону проведения спецоперации, где участвовал в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер». «Не отсидев и года, Бучин стал участником ЧВК „Вагнер“ и уехал на СВО. Источник в правоохранительных органах подтвердил, что Бучин получил помилование. По действующим правилам, в случаях, если участники совершили на СВО героический подвиг или получили серьезное ранение, они имеют право быть отправлены домой и быть помилованы», — сообщает 59.RU. Мать убитой пермячки рассказала журналистам издания, что узнала об отъезде Бучина на СВО в сентябре, после звонка из суда. Перед этим она долгое время пыталась выяснить, почему перестала получать от осужденного назначенные судом выплаты по искам. Артем Бучин был приговорен к 20 годам лишения свободы за убийство 23-летней медсестры из Чусового. Следствие установило, что в августе 2022 года пьяный мужчина увел девушку в безлюдное место, где изнасиловал ее и до смерти забил камнем.