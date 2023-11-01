Свердловчанин перед смертью занимал деньги у влиятельных людей

01 ноября 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Тело юноши нашли 22 октября (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Асбесте (Свердловская область) 19-летний парень, которого нашли мертвым 22 октября, ранее брал в долг крупную сумму денег у влиятельных людей. По данным источника URA.RU, погасить задолженность юноша не смог. «Парень связался с влиятельными людьми в Асбесте. Он буквально встрял, заняв у них деньги. Сумма была приличная, вернуть не смог», — отметил собеседник агентства. Точную сумму долга инсайдер не назвал. По словам близких, юношу похоронили 25 октября. Другой собеседник URA.RU рассказал, что парень совершил суицид. При этом, по еще одной версии, к его смерти могли быть причастны люди, у которых он занимал деньги. Следователи ведут проверку по данному происшествию, добавил инсайдер. В пресс-службе СК по Свердловской области от комментариев воздержались.

В Асбесте (Свердловская область) 19-летний парень, которого нашли мертвым 22 октября, ранее брал в долг крупную сумму денег у влиятельных людей. По данным источника URA.RU, погасить задолженность юноша не смог. «Парень связался с влиятельными людьми в Асбесте. Он буквально встрял, заняв у них деньги. Сумма была приличная, вернуть не смог», — отметил собеседник агентства. Точную сумму долга инсайдер не назвал. По словам близких, юношу похоронили 25 октября. Другой собеседник URA.RU рассказал, что парень совершил суицид. При этом, по еще одной версии, к его смерти могли быть причастны люди, у которых он занимал деньги. Следователи ведут проверку по данному происшествию, добавил инсайдер. В пресс-службе СК по Свердловской области от комментариев воздержались.