В свердловском ЧВК «Вагнер» опровергли информацию о наборе бойцов

01 ноября 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

В региональном представительстве только готовятся к набору Фото: Илья Московец © URA.RU Говорить о наборе бойцов в «Группу Вагнера» в Свердловской области преждевременно. Пока организация лишь готовится к набору, рассказали URA.RU в региональном представительстве. Ранее в сети появилась информация о том, что в некоторых регионах начался набор бойцов в «Вагнер». «Готовимся к набору, информации конкретной пока нет. Как только она появится, то будет доведена до жителей Свердловской области», — поделился региональный представитель. Ранее ряд СМИ сообщил о том, что набор бойцов в «Группу Вагнера» стартовал в Пермском крае и Новосибирской области. Вскоре telegram-каналы, приближенные к руководству организации, назвали эту информацию недостоверной. «Идет урегулирования правовых моментов в области законодательства, а также проработка формата индивидуальных контрактов для СВО с руководством ФСВНГ (Росгвардией). Ожидаема дата появление конкретики — конец ноября или начало декабря», — говорилось в заявлении.

Говорить о наборе бойцов в «Группу Вагнера» в Свердловской области преждевременно. Пока организация лишь готовится к набору, рассказали URA.RU в региональном представительстве. Ранее в сети появилась информация о том, что в некоторых регионах начался набор бойцов в «Вагнер». «Готовимся к набору, информации конкретной пока нет. Как только она появится, то будет доведена до жителей Свердловской области», — поделился региональный представитель. Ранее ряд СМИ сообщил о том, что набор бойцов в «Группу Вагнера» стартовал в Пермском крае и Новосибирской области. Вскоре telegram-каналы, приближенные к руководству организации, назвали эту информацию недостоверной. «Идет урегулирования правовых моментов в области законодательства, а также проработка формата индивидуальных контрактов для СВО с руководством ФСВНГ (Росгвардией). Ожидаема дата появление конкретики — конец ноября или начало декабря», — говорилось в заявлении.