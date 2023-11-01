В свердловском ЧВК «Вагнер» опровергли информацию о наборе бойцов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные люди у центра ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, полиция, силовые структуры, шеврон полиция, силовик в маске, силовики в автомобиле
В региональном представительстве только готовятся к набору Фото:

Говорить о наборе бойцов в «Группу Вагнера» в Свердловской области преждевременно. Пока организация лишь готовится к набору, рассказали URA.RU в региональном представительстве. Ранее в сети появилась информация о том, что в некоторых регионах начался набор бойцов в «Вагнер».

«Готовимся к набору, информации конкретной пока нет. Как только она появится, то будет доведена до жителей Свердловской области», — поделился региональный представитель.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что набор бойцов в «Группу Вагнера» стартовал в Пермском крае и Новосибирской области. Вскоре telegram-каналы, приближенные к руководству организации, назвали эту информацию недостоверной. «Идет урегулирования правовых моментов в области законодательства, а также проработка формата индивидуальных контрактов для СВО с руководством ФСВНГ (Росгвардией). Ожидаема дата появление конкретики — конец ноября или начало декабря», — говорилось в заявлении.

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Говорить о наборе бойцов в «Группу Вагнера» в Свердловской области преждевременно. Пока организация лишь готовится к набору, рассказали URA.RU в региональном представительстве. Ранее в сети появилась информация о том, что в некоторых регионах начался набор бойцов в «Вагнер». «Готовимся к набору, информации конкретной пока нет. Как только она появится, то будет доведена до жителей Свердловской области», — поделился региональный представитель. Ранее ряд СМИ сообщил о том, что набор бойцов в «Группу Вагнера» стартовал в Пермском крае и Новосибирской области. Вскоре telegram-каналы, приближенные к руководству организации, назвали эту информацию недостоверной. «Идет урегулирования правовых моментов в области законодательства, а также проработка формата индивидуальных контрактов для СВО с руководством ФСВНГ (Росгвардией). Ожидаема дата появление конкретики — конец ноября или начало декабря», — говорилось в заявлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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