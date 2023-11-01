В свердловском ЧВК «Вагнер» опровергли информацию о наборе бойцов

Говорить о наборе бойцов в «Группу Вагнера» в Свердловской области преждевременно. Пока организация лишь готовится к набору, рассказали URA.RU в региональном представительстве. Ранее в сети появилась информация о том, что в некоторых регионах начался набор бойцов в «Вагнер».
«Готовимся к набору, информации конкретной пока нет. Как только она появится, то будет доведена до жителей Свердловской области», — поделился региональный представитель.
Ранее ряд СМИ сообщил о том, что набор бойцов в «Группу Вагнера» стартовал в Пермском крае и Новосибирской области. Вскоре telegram-каналы, приближенные к руководству организации, назвали эту информацию недостоверной. «Идет урегулирования правовых моментов в области законодательства, а также проработка формата индивидуальных контрактов для СВО с руководством ФСВНГ (Росгвардией). Ожидаема дата появление конкретики — конец ноября или начало декабря», — говорилось в заявлении.
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