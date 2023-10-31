В ХМАО снимут новый сезон реалити-шоу о боксерах

01 ноября 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

Съемки второго сезона реалити-шоу «Боксерский клуб» пройдут в ХМАО в декабре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО начинаются съемки второго сезона реалити-шоу о спорте «Боксерский клуб». В проекте будут участвовать новички, которые никогда не выходили на ринг. Об этом URA.RU сообщил продюсер проекта Александр Бабушкин. «В проекте могут принять участие жители Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургута и Нефтеюганска, которые прежде не были на ринге. Они могут быть абсолютно разных профессий, для которых нехарактерны единоборства. В прошлом сезоне, например, чиновник дрался против бармена. Участвовать могут как мужчины, так и женщины, для всех предусмотрены весовые категории», — рассказал журналисту агентства продюсер. Съемки начнутся в декабре, а премьера шоу намечена на январь. На протяжении двух месяцев участников будут готовить к выходу на ринг опытные наставники. «По итогам подготовки тренеры выберут лидеров, которые поедут на съемки шоу в Ханты-Мансийск, где представители разных городов ХМАО выйдут на ринг против друг друга», — добавил Бабушкин. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО запускают обновленное музыкальное шоу «Иди за мной». В нем вокалисты из региона посоревнуются за денежный приз в размере одного миллиона рублей. Кроме того, в регионе снимут второй сезон реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания».

В ХМАО начинаются съемки второго сезона реалити-шоу о спорте «Боксерский клуб». В проекте будут участвовать новички, которые никогда не выходили на ринг. Об этом URA.RU сообщил продюсер проекта Александр Бабушкин. «В проекте могут принять участие жители Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургута и Нефтеюганска, которые прежде не были на ринге. Они могут быть абсолютно разных профессий, для которых нехарактерны единоборства. В прошлом сезоне, например, чиновник дрался против бармена. Участвовать могут как мужчины, так и женщины, для всех предусмотрены весовые категории», — рассказал журналисту агентства продюсер. Съемки начнутся в декабре, а премьера шоу намечена на январь. На протяжении двух месяцев участников будут готовить к выходу на ринг опытные наставники. «По итогам подготовки тренеры выберут лидеров, которые поедут на съемки шоу в Ханты-Мансийск, где представители разных городов ХМАО выйдут на ринг против друг друга», — добавил Бабушкин. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО запускают обновленное музыкальное шоу «Иди за мной». В нем вокалисты из региона посоревнуются за денежный приз в размере одного миллиона рублей. Кроме того, в регионе снимут второй сезон реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания».