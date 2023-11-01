В КОЦ села Звериноголовское директором стала костюмер (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директором культурно-оздоровительного центра села Звериноголовское Курганской области стала Надежда Швидкая. Назначение произошло после визита губернатора Вадима Шумкова, похвалившего работу сотрудницы КОЦ, рассказал URA.RU источник, близкий к местным властям.

«Надежда Швидкая работала в КОЦ руководителем хозяйственной группы и костюмером. В сентябре во время визита в Звериноголовский округ губернатор Шумков посетил новый КОЦ и похвалил Швидкую за работу. В конце октября ее представили коллективу КОЦ в качестве нового руководителя», — рассказал источник.

Связаться с руководством КОЦ оперативно URA.RU не удалось. В группе КОЦ во «ВКонтакте» исполняющей обязанности директора указана Швидкая Н.Н. По данным из открытых источников, Надежда Швидкая — супруга настоятеля храма в селе Звериноголовское, многодетная мать, награждена знаком отличия Курганской области «Материнская слава».

Предыдущий и. о. директора КОЦ Татьяна Доронина, по данным источника, заняла должность заместителя главы Звериноголовского округа по социальной политике. URA.RU направило запрос в администрацию Звериноголовского округа с просьбой прокомментировать информацию, после получения ответа публикация будет дополнена.

Ранее URA.RU писало, что КОЦ в селе Звериноголовское на 300 мест построили с участием федерального финансирования. Планировалось, что здание будет введено в эксплуатацию в 2020 году, но к этому времени объект не был готов. Источники агентства полагают, что из-за срыва сдачи КОЦ в разное время уволились двое руководителей района — Михаил Шейгец и Олег Курочкин. КОЦ введен в эксплуатацию в 2023 году.

Губернатор Вадим Шумков публично похвалил Татьяну Доронину (на фото с Шумковым) и Надежду Швидкую (на втором фото) за работу. Обе сотрудницы получили повышение по службе Скрин: telegram-канал «СилаVправда (V.Шумков)», https://web.telegram.org/k/#@silavpravdevshumkov