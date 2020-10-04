Михаил Шейгец (справа) ушел в отставку в начале июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Звериноголовском районе Курганской области объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность главы муниципалитета. Объявление об этом опубликовано на сайте районной администрации.

«Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Звериноголовского района 1 декабря 2020 года, в 10 часов по местному времени», — говорится в объявлении. Документов на участие в конкурсе будут принимать с 12 по 26 октября.

Должность главы Звериноголовского района стала вакантна в начале июня, когда Михаил Шейгец, переизбранный в октябре 2018 года, написал заявление о досрочной отставке по собственному желанию. Инсайдеры тогда заявляли, что он не сработался с губернатором Вадимом Шумковым. «Жесткий стиль руководства губернатора выдерживает далеко не всякий глава. Тратить здоровье на работе не все согласны. Тем более район не из самых благополучных, проблем хватает», — заявлял источник.

За два месяца до отставки Шейгеца в санатории «Сосновая роща» в Звериноголовском районе зафиксировали вспышку свиного гриппа. От вируса умерла медсестра, а детей, отдыхавших в санатории, спешно отправили по домам. Ранее в районе неоднократно разгорались политические скандалы: учителя бунтовали из-за низких зарплат, а активисты — против добычи урана.

Ранее в Курганской области объявили конкурсы на глав Белозерского, Половинского и Целинного районов. 22 ноября состоятся выборы главы города Щучье.