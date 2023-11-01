Чем известен сын Евгения Пригожина, возглавивший ЧВК «Вагнер»

Сын Евгения Пригожина возглавил ЧВК «Вагнер»

01 ноября 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Новым руководителем ЧВК «Вагнер» стал Павел Пригожин Фото: Илья Московец © URA.RU Сын предпринимателя и бывшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Павел стал руководителем частной военной компании, включенной в состав Росгвардии. URA.RU подробно рассказывает о новом руководителе организации. Павел Пригожин родился 18 июня 1998. Он является средним ребенком в семье бизнесмена. По словам Евгения Пригожина, его сын служил по призыву, а затем заключил контракт с его компанией. В составе ЧВК «Вагнер» он выполнял функции разведчика и оператора дрона, принимал участие в военных операциях в Сирии и на Украине, а также был награжден медалью «Черный крест». С началом СВО Евгений Пригожин заявлял, что его наследник проводит много времени в Донбассе. В 2018 году Павел Пригожин начал свою предпринимательскую карьеру, основав компанию «Бета». С течением времени его бизнес постепенно расширялся, и с 2020 года он стал руководителем компании «Лахта Плаза». Павел имеет связи с художественной галереей «Цвета жизни», которой руководит мать Евгения Пригожина Виолетта. Он также сотрудничает с нефтегазовой корпорацией «Газпром», а его компании специализируются на строительстве элитной недвижимости в Санкт-Петербурге. Кроме того, Павел является владельцем крупного жилого комплекса «Лахта Парк». В завещании Пригожина-старшего объявлялось о передаче всего своего имущества Павлу. Две дочери получили лишь незначительную часть активов. Павел Пригожин получил контроль над группой компаний под названием «Конкорд», включающей рестораны, кейтеринг, поставку пищи для военных и школ. Евросоюз 3 марта 2022 года ввел персональные санкции против Пригожина-младшего. Новый глава ЧВК «Вагнер» состоит в браке с дочерью ресторатора и владельца концертной площадки Сергея Инкина Екатериной. Семья Пригожина проживает в элитном поселке Северный Версаль под Санкт-Петербургом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сын предпринимателя и бывшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Павел стал руководителем частной военной компании, включенной в состав Росгвардии. URA.RU подробно рассказывает о новом руководителе организации. Павел Пригожин родился 18 июня 1998. Он является средним ребенком в семье бизнесмена. По словам Евгения Пригожина, его сын служил по призыву, а затем заключил контракт с его компанией. В составе ЧВК «Вагнер» он выполнял функции разведчика и оператора дрона, принимал участие в военных операциях в Сирии и на Украине, а также был награжден медалью «Черный крест». С началом СВО Евгений Пригожин заявлял, что его наследник проводит много времени в Донбассе. В 2018 году Павел Пригожин начал свою предпринимательскую карьеру, основав компанию «Бета». С течением времени его бизнес постепенно расширялся, и с 2020 года он стал руководителем компании «Лахта Плаза». Павел имеет связи с художественной галереей «Цвета жизни», которой руководит мать Евгения Пригожина Виолетта. Он также сотрудничает с нефтегазовой корпорацией «Газпром», а его компании специализируются на строительстве элитной недвижимости в Санкт-Петербурге. Кроме того, Павел является владельцем крупного жилого комплекса «Лахта Парк». В завещании Пригожина-старшего объявлялось о передаче всего своего имущества Павлу. Две дочери получили лишь незначительную часть активов. Павел Пригожин получил контроль над группой компаний под названием «Конкорд», включающей рестораны, кейтеринг, поставку пищи для военных и школ. Евросоюз 3 марта 2022 года ввел персональные санкции против Пригожина-младшего. Новый глава ЧВК «Вагнер» состоит в браке с дочерью ресторатора и владельца концертной площадки Сергея Инкина Екатериной. Семья Пригожина проживает в элитном поселке Северный Версаль под Санкт-Петербургом.