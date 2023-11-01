Чем известен сын Евгения Пригожина, возглавивший ЧВК «Вагнер»

Сын Евгения Пригожина возглавил ЧВК «Вагнер»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, шеврон, чвк вагнер, pmc wagner group, группа вагнера
Новым руководителем ЧВК «Вагнер» стал Павел Пригожин Фото:

Сын предпринимателя и бывшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Павел стал руководителем частной военной компании, включенной в состав Росгвардии. URA.RU подробно рассказывает о новом руководителе организации.

Павел Пригожин родился 18 июня 1998. Он является средним ребенком в семье бизнесмена. По словам Евгения Пригожина, его сын служил по призыву, а затем заключил контракт с его компанией. В составе ЧВК «Вагнер» он выполнял функции разведчика и оператора дрона, принимал участие в военных операциях в Сирии и на Украине, а также был награжден медалью «Черный крест». С началом СВО Евгений Пригожин заявлял, что его наследник проводит много времени в Донбассе.

В 2018 году Павел Пригожин начал свою предпринимательскую карьеру, основав компанию «Бета». С течением времени его бизнес постепенно расширялся, и с 2020 года он стал руководителем компании «Лахта Плаза». Павел имеет связи с художественной галереей «Цвета жизни», которой руководит мать Евгения Пригожина Виолетта. Он также сотрудничает с нефтегазовой корпорацией «Газпром», а его компании специализируются на строительстве элитной недвижимости в Санкт-Петербурге. Кроме того, Павел является владельцем крупного жилого комплекса «Лахта Парк».

В завещании Пригожина-старшего объявлялось о передаче всего своего имущества Павлу. Две дочери получили лишь незначительную часть активов. Павел Пригожин получил контроль над группой компаний под названием «Конкорд», включающей рестораны, кейтеринг, поставку пищи для военных и школ.

Евросоюз 3 марта 2022 года ввел персональные санкции против Пригожина-младшего. Новый глава ЧВК «Вагнер» состоит в браке с дочерью ресторатора и владельца концертной площадки Сергея Инкина Екатериной. Семья Пригожина проживает в элитном поселке Северный Версаль под Санкт-Петербургом.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сын предпринимателя и бывшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Павел стал руководителем частной военной компании, включенной в состав Росгвардии. URA.RU подробно рассказывает о новом руководителе организации. Павел Пригожин родился 18 июня 1998. Он является средним ребенком в семье бизнесмена. По словам Евгения Пригожина, его сын служил по призыву, а затем заключил контракт с его компанией. В составе ЧВК «Вагнер» он выполнял функции разведчика и оператора дрона, принимал участие в военных операциях в Сирии и на Украине, а также был награжден медалью «Черный крест». С началом СВО Евгений Пригожин заявлял, что его наследник проводит много времени в Донбассе. В 2018 году Павел Пригожин начал свою предпринимательскую карьеру, основав компанию «Бета». С течением времени его бизнес постепенно расширялся, и с 2020 года он стал руководителем компании «Лахта Плаза». Павел имеет связи с художественной галереей «Цвета жизни», которой руководит мать Евгения Пригожина Виолетта. Он также сотрудничает с нефтегазовой корпорацией «Газпром», а его компании специализируются на строительстве элитной недвижимости в Санкт-Петербурге. Кроме того, Павел является владельцем крупного жилого комплекса «Лахта Парк». В завещании Пригожина-старшего объявлялось о передаче всего своего имущества Павлу. Две дочери получили лишь незначительную часть активов. Павел Пригожин получил контроль над группой компаний под названием «Конкорд», включающей рестораны, кейтеринг, поставку пищи для военных и школ. Евросоюз 3 марта 2022 года ввел персональные санкции против Пригожина-младшего. Новый глава ЧВК «Вагнер» состоит в браке с дочерью ресторатора и владельца концертной площадки Сергея Инкина Екатериной. Семья Пригожина проживает в элитном поселке Северный Версаль под Санкт-Петербургом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...