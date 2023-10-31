31 октября 2023

Омбудсмен ХМАО вступилась за бойцов СВО, заявивших о крысах в госпитале

© Служба новостей «URA.RU»
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Крысы на помойке. Екатеринбург, вредители, крыса, грызуны
Боец, получивший тяжелые ранения в зоне СВО, отказался проходить лечения в условиях антисанитарии госпиталя Фото:

Уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова вступилась за бойцов СВО, которые пожаловались на антисанитарию в военном госпитале Читы. Участник спецоперации из Ханты-Мансийска с тяжелым ранением был вынужден отказаться от лечения в медучреждении из-за разгула грызунов. Информацию об этом разместили на сайте окружного омбудсмена.

«Со слов заявителя, по прибытии в военный госпиталь, г. Чита, военнослужащий написал рапорт об отказе прохождения лечения в данном госпитале, обосновав свое решение тем, что в госпитале антисанитарные условия (имеются грызуны (крысы)). <…> Уполномоченный обратилась в Военную прокуратуру Еланского гарнизона. Вопросы оказания медицинской помощи, прохождения военнослужащим ВВК и предоставления отпуска по болезни были разрешены», — сообщается на сайте омбудсмена ХМАО.

Дело передали в военную прокуратуру Читинского гарнизона. Прокурорская проверка показала, что в госпитале действительно водятся крысы. Начальнику госпиталя внесли представление об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений.

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Уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова вступилась за бойцов СВО, которые пожаловались на антисанитарию в военном госпитале Читы. Участник спецоперации из Ханты-Мансийска с тяжелым ранением был вынужден отказаться от лечения в медучреждении из-за разгула грызунов. Информацию об этом разместили на сайте окружного омбудсмена. «Со слов заявителя, по прибытии в военный госпиталь, г. Чита, военнослужащий написал рапорт об отказе прохождения лечения в данном госпитале, обосновав свое решение тем, что в госпитале антисанитарные условия (имеются грызуны (крысы)). <…> Уполномоченный обратилась в Военную прокуратуру Еланского гарнизона. Вопросы оказания медицинской помощи, прохождения военнослужащим ВВК и предоставления отпуска по болезни были разрешены», — сообщается на сайте омбудсмена ХМАО. Дело передали в военную прокуратуру Читинского гарнизона. Прокурорская проверка показала, что в госпитале действительно водятся крысы. Начальнику госпиталя внесли представление об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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