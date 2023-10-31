Омбудсмен ХМАО вступилась за бойцов СВО, заявивших о крысах в госпитале

01 ноября 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Боец, получивший тяжелые ранения в зоне СВО, отказался проходить лечения в условиях антисанитарии госпиталя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова вступилась за бойцов СВО, которые пожаловались на антисанитарию в военном госпитале Читы. Участник спецоперации из Ханты-Мансийска с тяжелым ранением был вынужден отказаться от лечения в медучреждении из-за разгула грызунов. Информацию об этом разместили на сайте окружного омбудсмена. «Со слов заявителя, по прибытии в военный госпиталь, г. Чита, военнослужащий написал рапорт об отказе прохождения лечения в данном госпитале, обосновав свое решение тем, что в госпитале антисанитарные условия (имеются грызуны (крысы)). <…> Уполномоченный обратилась в Военную прокуратуру Еланского гарнизона. Вопросы оказания медицинской помощи, прохождения военнослужащим ВВК и предоставления отпуска по болезни были разрешены», — сообщается на сайте омбудсмена ХМАО. Дело передали в военную прокуратуру Читинского гарнизона. Прокурорская проверка показала, что в госпитале действительно водятся крысы. Начальнику госпиталя внесли представление об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений.

Уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова вступилась за бойцов СВО, которые пожаловались на антисанитарию в военном госпитале Читы. Участник спецоперации из Ханты-Мансийска с тяжелым ранением был вынужден отказаться от лечения в медучреждении из-за разгула грызунов. Информацию об этом разместили на сайте окружного омбудсмена. «Со слов заявителя, по прибытии в военный госпиталь, г. Чита, военнослужащий написал рапорт об отказе прохождения лечения в данном госпитале, обосновав свое решение тем, что в госпитале антисанитарные условия (имеются грызуны (крысы)). <…> Уполномоченный обратилась в Военную прокуратуру Еланского гарнизона. Вопросы оказания медицинской помощи, прохождения военнослужащим ВВК и предоставления отпуска по болезни были разрешены», — сообщается на сайте омбудсмена ХМАО. Дело передали в военную прокуратуру Читинского гарнизона. Прокурорская проверка показала, что в госпитале действительно водятся крысы. Начальнику госпиталя внесли представление об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений.