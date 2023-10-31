31 октября 2023

В ЯНАО начальник департамента лишится поста за укрывательство родственника

В Тазовском районе ЯНАО начальник департамента утратил доверие администрации
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник департамента в Тазовском районе может лишиться поста по утрате доверия Фото:
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В Тазовском районе ЯНАО начальник департамента имущественных и земельных отношений Михаил Воротников может поста по причине утраты доверия. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах.

«Начальник департамента прикрывал интересы близкого родственника, который занимал одну из руководящих должностей в коммерческой организации. В результате его бездействия в течение длительного времени не были выявлены значительные нарушения, связанные с владением муниципальным имуществом, внесением платежей за аренду муниципального имущества и земельных участков», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

В пресс-службе прокуратуры ЯНАО корреспонденту подтвердили, что прокуратура направила иск в суд о необходимости применения меры дисциплинарного взыскания к муниципальному служащему в виде увольнения в связи с утратой доверия. Судом требования прокурора удовлетворены.

В пресс-службе администрации Тазовского района корреспонденту пояснили, что решение суда еще не вступило в законную силу. Лицами, участвующими в деле, будут поданы апелляционные жалобы.

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В Тазовском районе ЯНАО начальник департамента имущественных и земельных отношений Михаил Воротников может поста по причине утраты доверия. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах. «Начальник департамента прикрывал интересы близкого родственника, который занимал одну из руководящих должностей в коммерческой организации. В результате его бездействия в течение длительного времени не были выявлены значительные нарушения, связанные с владением муниципальным имуществом, внесением платежей за аренду муниципального имущества и земельных участков», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. В пресс-службе прокуратуры ЯНАО корреспонденту подтвердили, что прокуратура направила иск в суд о необходимости применения меры дисциплинарного взыскания к муниципальному служащему в виде увольнения в связи с утратой доверия. Судом требования прокурора удовлетворены. В пресс-службе администрации Тазовского района корреспонденту пояснили, что решение суда еще не вступило в законную силу. Лицами, участвующими в деле, будут поданы апелляционные жалобы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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