Продюсера детского телеканала приговорили к тюремному сроку за педофилию

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Детскому продюсеру назначили 13 лет колонии за педофилию Фото:

Московский суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 64-летнего детского музыкального продюсера Александра Разумовского за совращение малолетних детей. Об этом сообщил столичный СК.

«Фигуранту назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев и запретом заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей на срок 15 лет», — говорится в сообщении СК, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что он признан виновным в совершении пяти эпизодов по статьям о действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 12 лет.

По данным СК, мужчина с 2010 по 2021 год совершил действия сексуального характера в отношении шести детей. Для этого он использовал свои профессиональные навыки для знакомства и общения с ними, заключили в канале.

О том, что создателя эстрадного коллектива «ФОРТУНА-ШОУ» Александра Разумовского задержали, стало известно в ноябре 2021 года. Тогда показания против него дали два мальчика, сообщала МК.

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Московский суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 64-летнего детского музыкального продюсера Александра Разумовского за совращение малолетних детей. Об этом сообщил столичный СК. «Фигуранту назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев и запретом заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей на срок 15 лет», — говорится в сообщении СК, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что он признан виновным в совершении пяти эпизодов по статьям о действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 12 лет. По данным СК, мужчина с 2010 по 2021 год совершил действия сексуального характера в отношении шести детей. Для этого он использовал свои профессиональные навыки для знакомства и общения с ними, заключили в канале. О том, что создателя эстрадного коллектива «ФОРТУНА-ШОУ» Александра Разумовского задержали, стало известно в ноябре 2021 года. Тогда показания против него дали два мальчика, сообщала МК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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