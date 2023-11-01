Продюсера детского телеканала приговорили к тюремному сроку за педофилию

01 ноября 2023 в 19:17 Размер текста - 17 +

Детскому продюсеру назначили 13 лет колонии за педофилию Фото: Анна Майорова © URA.RU Московский суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 64-летнего детского музыкального продюсера Александра Разумовского за совращение малолетних детей. Об этом сообщил столичный СК. «Фигуранту назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев и запретом заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей на срок 15 лет», — говорится в сообщении СК, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что он признан виновным в совершении пяти эпизодов по статьям о действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 12 лет. По данным СК, мужчина с 2010 по 2021 год совершил действия сексуального характера в отношении шести детей. Для этого он использовал свои профессиональные навыки для знакомства и общения с ними, заключили в канале. О том, что создателя эстрадного коллектива «ФОРТУНА-ШОУ» Александра Разумовского задержали, стало известно в ноябре 2021 года. Тогда показания против него дали два мальчика, сообщала МК.

Московский суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 64-летнего детского музыкального продюсера Александра Разумовского за совращение малолетних детей. Об этом сообщил столичный СК. «Фигуранту назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев и запретом заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей на срок 15 лет», — говорится в сообщении СК, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что он признан виновным в совершении пяти эпизодов по статьям о действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 12 лет. По данным СК, мужчина с 2010 по 2021 год совершил действия сексуального характера в отношении шести детей. Для этого он использовал свои профессиональные навыки для знакомства и общения с ними, заключили в канале. О том, что создателя эстрадного коллектива «ФОРТУНА-ШОУ» Александра Разумовского задержали, стало известно в ноябре 2021 года. Тогда показания против него дали два мальчика, сообщала МК.