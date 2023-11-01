УАЗ начал продавать автомобили по заводским ценам

01 ноября 2023 в 19:57 Размер текста - 17 +

УАЗ стал продавать свои автомобили онлайн по заводским ценам Фото: Анна Майорова © URA.RU УАЗ начал продажу автомобилей по заводским ценам через онлайн-платформу. Об этом рассказали в пресс-службе компании. «УАЗ запустил онлайн-продажи автомобилей по заводским ценам», — передает сообщение автопроизводителя Autonews. Там добавили, что потенциальные покупатели могут выбрать автомобиль дистанционно и использовать конфигуратор для определения необходимых модификаций, комплектации, цвета и опций. Автомобили будут готовы к выдаче через три-шесть месяцев с момента размещения заказа, а цены будут соответствовать рекомендованным розничным ценам (РРЦ). В то же время, для клиентов, желающих приобрести автомобиль у дилера, УАЗ ввел дополнительную плату в размере 50 тысяч рублей. Представители компании пояснили, что это плата за доставку автомобилей в дилерские автосалоны. Они отметили, что во второй половине текущего года УАЗ столкнулся с резким повышением тарифов на логистические услуги, что привело к более чем двукратному увеличению затрат на транспортировку готовой продукции по России с начала 2023 года. В связи с этим с 1 ноября компания вынуждена ввести частичную компенсацию стоимости доставки автомобилей до дилерских центров, заключили в компании.

УАЗ начал продажу автомобилей по заводским ценам через онлайн-платформу. Об этом рассказали в пресс-службе компании. «УАЗ запустил онлайн-продажи автомобилей по заводским ценам», — передает сообщение автопроизводителя Autonews. Там добавили, что потенциальные покупатели могут выбрать автомобиль дистанционно и использовать конфигуратор для определения необходимых модификаций, комплектации, цвета и опций. Автомобили будут готовы к выдаче через три-шесть месяцев с момента размещения заказа, а цены будут соответствовать рекомендованным розничным ценам (РРЦ). В то же время, для клиентов, желающих приобрести автомобиль у дилера, УАЗ ввел дополнительную плату в размере 50 тысяч рублей. Представители компании пояснили, что это плата за доставку автомобилей в дилерские автосалоны. Они отметили, что во второй половине текущего года УАЗ столкнулся с резким повышением тарифов на логистические услуги, что привело к более чем двукратному увеличению затрат на транспортировку готовой продукции по России с начала 2023 года. В связи с этим с 1 ноября компания вынуждена ввести частичную компенсацию стоимости доставки автомобилей до дилерских центров, заключили в компании.