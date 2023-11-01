«Турецкие авиалинии» отменили все рейсы из Стамбула на ближайшие часы

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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, турецкие авиалинии, turkish airlines, ямал
«Турецкие авиалинии» отменили все ближайшие рейсы Фото:

Флагманский перевозчик «Турецкие авиалинии» отменил все рейсы, вылетающие из Стамбула на ближайшие часы. Об этом сообщил представитель авиакомпании.

«Все рейсы Turkish Airlines, вылетающие из Стамбула с 19.00 до 22.00, отменены», — написал представитель в социальной сети X (бывший Twitter). Он отметил, что отмена полетов связана с техническими проблемами.

В августе свыше 1,2 тысячи граждан России застряли в турецком городе Анталья из-за отмены рейсов российской авиакомпании Red Wings по техническим причинам, сообщал RT. Тогда авиаперевозчик разместил основную часть россиян в отелях и обеспечил питанием.

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Флагманский перевозчик «Турецкие авиалинии» отменил все рейсы, вылетающие из Стамбула на ближайшие часы. Об этом сообщил представитель авиакомпании. «Все рейсы Turkish Airlines, вылетающие из Стамбула с 19.00 до 22.00, отменены», — написал представитель в социальной сети X (бывший Twitter). Он отметил, что отмена полетов связана с техническими проблемами. В августе свыше 1,2 тысячи граждан России застряли в турецком городе Анталья из-за отмены рейсов российской авиакомпании Red Wings по техническим причинам, сообщал RT. Тогда авиаперевозчик разместил основную часть россиян в отелях и обеспечил питанием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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