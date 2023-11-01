«Турецкие авиалинии» отменили все рейсы из Стамбула на ближайшие часы

«Турецкие авиалинии» отменили все ближайшие рейсы
Флагманский перевозчик «Турецкие авиалинии» отменил все рейсы, вылетающие из Стамбула на ближайшие часы. Об этом сообщил представитель авиакомпании.
«Все рейсы Turkish Airlines, вылетающие из Стамбула с 19.00 до 22.00, отменены», — написал представитель в социальной сети X (бывший Twitter). Он отметил, что отмена полетов связана с техническими проблемами.
В августе свыше 1,2 тысячи граждан России застряли в турецком городе Анталья из-за отмены рейсов российской авиакомпании Red Wings по техническим причинам, сообщал RT. Тогда авиаперевозчик разместил основную часть россиян в отелях и обеспечил питанием.
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