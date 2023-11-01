«Турецкие авиалинии» отменили все рейсы из Стамбула на ближайшие часы 01 ноября 2023 в 20:27 Размер текста - 17 + «Турецкие авиалинии» отменили все ближайшие рейсы Фото: Александр Мамаев © URA.RU Флагманский перевозчик «Турецкие авиалинии» отменил все рейсы, вылетающие из Стамбула на ближайшие часы. Об этом сообщил представитель авиакомпании. «Все рейсы Turkish Airlines, вылетающие из Стамбула с 19.00 до 22.00, отменены», — написал представитель в социальной сети X (бывший Twitter). Он отметил, что отмена полетов связана с техническими проблемами. В августе свыше 1,2 тысячи граждан России застряли в турецком городе Анталья из-за отмены рейсов российской авиакомпании Red Wings по техническим причинам, сообщал RT. Тогда авиаперевозчик разместил основную часть россиян в отелях и обеспечил питанием. Флагманский перевозчик «Турецкие авиалинии» отменил все рейсы, вылетающие из Стамбула на ближайшие часы. Об этом сообщил представитель авиакомпании. «Все рейсы Turkish Airlines, вылетающие из Стамбула с 19.00 до 22.00, отменены», — написал представитель в социальной сети X (бывший Twitter). Он отметил, что отмена полетов связана с техническими проблемами. В августе свыше 1,2 тысячи граждан России застряли в турецком городе Анталья из-за отмены рейсов российской авиакомпании Red Wings по техническим причинам, сообщал RT. Тогда авиаперевозчик разместил основную часть россиян в отелях и обеспечил питанием. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям