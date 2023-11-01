Самолеты летящие в Екатеринбург, внепланово сели в Челябинске

Самолеты авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и Red Wings, совершавшие рейс в Екатеринбург, не смогли приземлиться в столице Урала и сели в Челябинске. Это следует из онлайн-карты Flightradar24.
«Несколько самолетов, летящих в Екатеринбург, не смогли приземлиться в аэропорту Кольцово и направились в Челябинск», — пишет Е1 со ссылкой на сайт Flightradar24. Перед тем как изменить свой курс лайнеры кружили над Екатеринбургом в ожидании разрешения на посадку.
В пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово рассказали, что на запасной аэродром в Челябинске отправились четыре самолета. «Из-за сильных переохлажденных осадков в настоящее время самолеты не совершают посадку в аэропорту Екатеринбурга. С пассажирами работают представители авиакомпаний», — добавили в пресс-службе Кольцово.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпании «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и Red Wings. На момент публикации ответ получить не удалось.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.