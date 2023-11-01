Самолеты летящие в Екатеринбург, внепланово сели в Челябинске

01 ноября 2023 в 23:18 Размер текста - 17 +

Из-за сильных осадков несколько лайнеров внепланово приземлились в Челябинске Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Самолеты авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и Red Wings, совершавшие рейс в Екатеринбург, не смогли приземлиться в столице Урала и сели в Челябинске. Это следует из онлайн-карты Flightradar24. «Несколько самолетов, летящих в Екатеринбург, не смогли приземлиться в аэропорту Кольцово и направились в Челябинск», — пишет Е1 со ссылкой на сайт Flightradar24. Перед тем как изменить свой курс лайнеры кружили над Екатеринбургом в ожидании разрешения на посадку. В пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово рассказали, что на запасной аэродром в Челябинске отправились четыре самолета. «Из-за сильных переохлажденных осадков в настоящее время самолеты не совершают посадку в аэропорту Екатеринбурга. С пассажирами работают представители авиакомпаний», — добавили в пресс-службе Кольцово. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпании «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и Red Wings. На момент публикации ответ получить не удалось.

Самолеты авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и Red Wings, совершавшие рейс в Екатеринбург, не смогли приземлиться в столице Урала и сели в Челябинске. Это следует из онлайн-карты Flightradar24. «Несколько самолетов, летящих в Екатеринбург, не смогли приземлиться в аэропорту Кольцово и направились в Челябинск», — пишет Е1 со ссылкой на сайт Flightradar24. Перед тем как изменить свой курс лайнеры кружили над Екатеринбургом в ожидании разрешения на посадку. В пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово рассказали, что на запасной аэродром в Челябинске отправились четыре самолета. «Из-за сильных переохлажденных осадков в настоящее время самолеты не совершают посадку в аэропорту Екатеринбурга. С пассажирами работают представители авиакомпаний», — добавили в пресс-службе Кольцово. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпании «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и Red Wings. На момент публикации ответ получить не удалось.