Самолеты летящие в Екатеринбург, внепланово сели в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, самолет
Из-за сильных осадков несколько лайнеров внепланово приземлились в Челябинске Фото:

Самолеты авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и Red Wings, совершавшие рейс в Екатеринбург, не смогли приземлиться в столице Урала и сели в Челябинске. Это следует из онлайн-карты Flightradar24.

«Несколько самолетов, летящих в Екатеринбург, не смогли приземлиться в аэропорту Кольцово и направились в Челябинск», — пишет Е1 со ссылкой на сайт Flightradar24. Перед тем как изменить свой курс лайнеры кружили над Екатеринбургом в ожидании разрешения на посадку.

В пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово рассказали, что на запасной аэродром в Челябинске отправились четыре самолета. «Из-за сильных переохлажденных осадков в настоящее время самолеты не совершают посадку в аэропорту Екатеринбурга. С пассажирами работают представители авиакомпаний», — добавили в пресс-службе Кольцово.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпании «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и Red Wings. На момент публикации ответ получить не удалось.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолеты авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и Red Wings, совершавшие рейс в Екатеринбург, не смогли приземлиться в столице Урала и сели в Челябинске. Это следует из онлайн-карты Flightradar24. «Несколько самолетов, летящих в Екатеринбург, не смогли приземлиться в аэропорту Кольцово и направились в Челябинск», — пишет Е1 со ссылкой на сайт Flightradar24. Перед тем как изменить свой курс лайнеры кружили над Екатеринбургом в ожидании разрешения на посадку. В пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово рассказали, что на запасной аэродром в Челябинске отправились четыре самолета. «Из-за сильных переохлажденных осадков в настоящее время самолеты не совершают посадку в аэропорту Екатеринбурга. С пассажирами работают представители авиакомпаний», — добавили в пресс-службе Кольцово. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпании «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и Red Wings. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...